Мединский: Минкультуры займется выделением квот на иностранные фильмы

Распределением квот на иностранные фильмы в российском прокате займется Министерство культуры, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

На заседании Совета по культуре с Владимиром Путиным председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков напомнил, что президент еще весной 2025 года поручил Владимиру Мединскому поддержать идею квотирования иностранных фильмов в российском прокате и «принять меры по защите рынка» до того как «конкуренты начнут возвращаться».

«В соответствии с протоколом все вопросы по квотированию, которые Никита (Михалков. — ”Ъ”) ставит, будут переданы в Минкультуры, ведомство получит соответствующие поручения, компромиссы найдены»,— сказал господин Мединский. Он уточнил, что компромиссы были найдены на совещании с участием правительства и представителей киноотрасли.