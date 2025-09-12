Путин обсудил с министром культуры Любимовой квоты на прокат иностранных фильмов

Президент России Владимир Путин спросил министра культуры Ольгу Любимову о ситуации с прокатом иностранных фильмов в России. Глава Минкульта ответила, что ведомство прорабатывает возможность сохранить долю российского кино в прокате.

«Прокат иностранных фильмов, квоты и так далее. Ну, знаете, проблемы эти. Письма пишут наши уважаемые деятели культуры и кино», — сказал президент. «Пока не спешат к нам возвращаться зарубежные фильмы, и наш кинопрокат представлен фильмами дружественных стран или режиссерами, которые хотят прокатываться в России»,— ответила госпожа Любимова (цитата по сайту Кремля).

В 2024 году доля отечественных фильмов в кинотеатрах составила 79% против 27% в 2021-ом, подчеркнула глава Минкульта. Она отметила интерес к российским фильмам со стороны зрителей, которые раньше ходили только на иностранные. «Они стали разбираться в российском кино, обсуждать его, спорить, критиковать, где-то с интересом относиться, где-то и хвалить»,— добавила Ольга Любимова.

В 2022 году крупные зарубежные киностудии прекратили работу на российском рынке. После этого в российских кинотеатрах стали активно показывать пиратские версии голливудских кинолент. В июне было зафиксировано сокращение российского рынка теневого проката на 31% год к году. В августе правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила поправки, которые позволяют Минкульту проводить собственные расследования нарушений по показу фильмов без прокатного удостоверения.