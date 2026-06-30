Рынок взял ипотеку

Крупнейшие банки сократили объемы выдачи ипотеки в мае как по льготным программам, так и по рыночным. Редким исключением были банки, увеличившие свою долю на рынке прежде всего за счет собственных программ. Их выделяли более низкие ставки по рыночной ипотеке. Однако эксперты ожидают в ближайшее время нового разворота в сторону госпрограмм, что будет способствовать восстановлению спроса на «Семейную ипотеку», введение новых требований по которой было сдвинуто на три месяца, до 1 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Большинство крупнейших банков сократили объемы выдачи ипотеки в мае 2026 года. По данным ПАО «Дом.РФ», объем выдачи банков из топ-10 по объему ипотечного портфеля за минувший месяц сократился на 8%, до 330 млрд руб. Так, сокращение показали Сбербанк (на 10%, до 231 млрд руб.), ВТБ (на 6%, до 28 млрд руб.), Альфа-банк (на 14%, до 24 млрд руб.) и Совкомбанк (на 7%, до 9,8 млрд руб.). При этом спад произошел не только в выдачах по рыночным, но и по льготным программам (см. “Ъ” от 6 мая).

Именно у этих банков оставались до последнего времени одни из самых высоких ставок по рыночным программам. Как следует из данных ПАО «Дом.РФ», в начале месяца средневзвешенная ставка по кредитам на новое жилье составляла 19,2% годовых, а на вторичном рынке — 18,8% годовых. К концу месяца ставки опустились всего на 0,1 п. п. В рассматриваемых банках ставки в течение месяца были выше средневзвешенных на 0,3–0,8 п. п для первичного жилья и на 0,7–1,7 п. п.— для вторичного.

Эксперты и участники рынка объясняют майский спад сезонностью и праздниками. Впрочем, сезонность не помешала ряду банков («Дом.РФ», Т-Банк, МКБ) нарастить выдачу ипотеки, и прежде всего за счет рыночных программ.

В частности, объем выдачи ипотеки в банке «Дом.РФ» за месяц увеличился в полтора раза, до 12,5 млрд руб., причем на рыночные программы пришлось 5,3 млрд руб. В результате доля льготных программ у банка впервые за полтора года заняла менее 60%, хотя ранее преимущественно превышала 90%.

Зампред правления банка Алексей Косяков отметил, что в мае возрос спрос со стороны заемщиков именно на рыночную ипотеку. При этом в банке ставки на такие программы для первичного и вторичного жилья были ниже среднерыночных на 1,8 п. п. и на 1,5 п. п. соответственно.

В целом разворот в сторону собственных программ банков начался с 1 февраля, когда вступили в силу новые правила «Семейной ипотеки» (см. “Ъ” от 4 марта). Если в январе доля льготных программ в общих объемах выдачи составила около 82%, то в мае показатель достиг 55%, следует из данных Банка России. Впрочем, рост доли рыночных программ в основном был обеспечен рефинансированием взятых ранее кредитов или ипотек на небольшие суммы на вторичное жилье. Тем не менее, как отмечает старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Павел Жолобов, «на сегодняшний день рынок ипотеки находится в терминальной стадии, когда ставки уже начали снижаться, но все еще недостаточно привлекательны для формирования массового спроса на ипотеку».

Однако в ближайшее время ожидается обратный процесс в связи с планируемыми изменениями правил выдачи «Семейной ипотеки», которые должны вступить в силу с 1 октября. Введение дифференциальных ставок и лимитов может привести к росту выдачи кредитов по льготной программе в ближайшие три месяца.

«Граждане из-за "эффекта дедлайна", который не раз наблюдался на рынке на фоне планируемых изменений в программе, будут стремиться получить кредит по текущим ставкам»,— указывает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

В декабре прошлого года, за месяц до введения более жестких правил по «Семейной ипотеке», суммарный объем выдач достиг 800 млрд руб., рекордного значения за всю историю рынка (см. “Ъ” от 16 января). После того как дедлайн был скорректирован, в январе объем выдачи достиг 421 млрд руб., рекордного значения для этого месяца (см. “Ъ” от 7 февраля).

Участники рынка уже отмечают увеличение объема ипотечных выдач по льготным программам. В частности, в банке «Дом.РФ» объем таких кредитов в июне вырос на 77% по сравнению с маем. В дальнейшем, по мнению Алексея Косякова, выдачи продолжат расти, а рыночные программы смогут «взять верх» над льготными, когда ипотечная ставка опустится до 12% годовых.

Дарья Загайнова