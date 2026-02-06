Кредиты обзавелись семьей

Первый месяц 2026 года стал рекордным для рынка ипотечного кредитования с 2013 года. Объем выдачи достиг 421 млрд руб., превысив январский результат предшествующего года в 3,5 раза. В основном рост произошел за счет выдачи семейной ипотеки в преддверии вступления в силу более жестких требований к заемщикам. В дальнейшем эксперты ожидают снижения выдачи льготной ипотеки, восполнить которое рыночные программы пока не смогут из-за сохранения высоких ставок.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В январе объем выдачи ипотечных кредитов превысил 421 млрд руб., следует из данных Frank RG. Несмотря на двукратное (сезонное) падение показателя по сравнению с декабрем 2025 года, этот январь стал лучшим за всю историю наблюдений (с 2013 года). Причем результат в 3,5 раза превысил показатель прошлого года и в 1,5 раза январь 2024 года (когда действовала льготная программа на новостройки под 8% годовых).

Аномальный для января объем выдачи обеспечила в основном семейная ипотека.

По данным сервиса «Домклик», в Сбербанке в минувшем месяце более 240 млрд руб. выданных кредитов пришлось именно на льготную программу для семей, почти 78% от общей суммы выдачи.

Участники рынка связывают это с ажиотажем перед изменениями в условиях ее выдачи. С 1 февраля 2026 года супруги должны выступать как созаемщики по кредиту. Кроме этого, необходимо, чтобы дети заемщиков были зарегистрированы по одному адресу с ними. «Клиенты, не успевшие провести сделку в конце прошлого года, завершили ее в январе, другие, ранее раздумывающие, принимали окончательное решение. В результате сформировался уникальный январский пик»,— считает руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

В ближайшие месяцы банкиры и эксперты ожидают охлаждения рынка. «В феврале—марте возможна значимая просадка по выдаче в сегменте льготной ипотеки (на 40–50% и более) в связи с большим объемом реализовавшегося в декабре—январе спроса»,— считает директор по рейтингам кредитных организаций «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. По мнению заместителя председателя правления Абсолют-банка Антона Павлова, на это повлияют не только изменившиеся условия для заемщика, но и снижение размера компенсации для кредитора. С 1 января компенсация ипотечной ставки для банков по всем льготным программам уменьшилась на 0,5 процентного пункта (п. п.) — до 2 п. п. для жилья в многоквартирных домах и до 2,5 п. п. для ИЖС.

Вместе с тем рыночный сегмент также находится под давлением, но уже из-за сохраняющихся высоких ставок. По данным аналитического центра ПАО «Дом.РФ», для новостроек и вторичного рынка средняя ставка составляла около 20,5% годовых, сократившись за месяц на 0,7–0,75 п. п. Однако ставка выше 18% годовых рассматривается участниками рынка как заградительная. «С учетом того, что темпы снижения ключевой ставки с высокой вероятностью замедлятся в первой половине года на фоне роста цен из-за налоговых изменений, ожидать в этот период ставок ниже 17% годовых не приходится»,— отмечает Екатерина Щурихина.

Банки отмечают особую чувствительность покупателей к снижению ставок по ипотеке на вторичном рынке. По словам Антона Павлова, «это в значительной степени обусловлено существенной разницей в цене на объекты на первичном и вторичном рынках — клиенты готовы переплатить за проценты, рассчитывая в перспективе рефинансировать заем, но сэкономить на стоимости квадратного метра». По данным ЦБ, в третьем квартале 2025 года средняя цена за квадратный метр на рынке жилья в новостройке превышала 208 тыс. руб., в то время как на вторичном рынке она составила 129 тыс. руб.

Ожидания на вторую половину года звучат более оптимистично, хотя и не без оговорок. «Возможна более активная динамика по ставкам в рыночном сегменте, если Банк России продолжит курс на смягчение ДКП»,— констатирует Екатерина Щурихина. В этом случае доля льготных программ будет постепенно уменьшаться. «Доля ипотечных кредитов по госпрограммам сократится в общих объемах выдач до 70%. В совокупном количестве предоставленных кредитов доля ипотечных займов по госпрограммам может снизиться до 50%»,— оценивает господин Павлов.

Впрочем, оживление выдачи по рыночным программам будет происходить медленно. Сейчас спред между ключевой ставкой (16%) и рыночной превышает 4 п. п. «Если экстраполировать сохранение такого разрыва и на будущий период, то, чтобы получить психологически комфортную ставку по ипотеке в 12–14% годовых, ключевая ставка должна составлять не более 10%»,— отмечает гендиректор агентства недвижимости «Центр ипотечного кредитования» Екатерина Мишина. Однако такой ставки до конца года эксперты не ожидают. В результате консервативный подход банков к заемщикам и ограничения льготных программ приведут к снижению объемов выдачи ипотечного кредитования. «Ипотечный рынок сократит кредитование в 2026 году на 15–20%»,— оценивает Антон Павлов.

Дарья Загайнова, Максим Буйлов