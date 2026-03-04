Льготное расстройство

Выдача льготных ипотечных кредитов в феврале 2026 года сократилась вдвое по сравнению с предшествующим месяцем, до 165 млрд руб. Это потянуло за собой и общие выдачи по ипотеке, которые сократились на треть, до 285 млрд руб. В ближайшие месяцы участники рынка ожидают дальнейшего снижения объемов выдачи ипотеки по госпрограммам до 120–150 млрд руб. в месяц. При этом восстанавливающийся сегмент рыночной ипотеки пока не может компенсировать это снижение из-за высоких ставок, которые остаются в районе 20% годовых, а также жестких требований к заемщикам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В феврале было выдано немногим более 70 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 285 млрд руб., следует из данных ПАО «Дом.РФ». В количественном выражении это на 18% меньше, чем в январе, а в денежном — на 33%. Снижение произошло за счет сокращения выдачи по госпрограммам более чем в два раза, до 165 млрд руб., что является минимальным за год и вторым по минимальности за последние три года. Ниже этот показатель был лишь в январе 2025 года (90 млрд руб.).

В результате в минувшем месяце доля выдачи ипотечных кредитов по госпрограммам опустилась ниже 58% от общего объема. Это минимальный показатель за последние два с половиной года. Сравнимый результат (около 59%) был зафиксирован в июле 2024 года, в первый месяц после прекращения действия массовой льготной ипотеки на новостройки. В этом году схожее воздействие на показатель оказало вступление в силу дополнительных ограничений при выдаче семейной ипотеки. Кроме этого, свой эффект оказало и исчерпание повышенного спроса в декабре 2025 — январе 2026 года, когда граждане старались успеть оформить льготный ипотечный кредит на старых условиях (см. “Ъ” от 7 февраля).

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 13 февраля 2026 года: «Ипотека станет реально массово доступной, когда инфляция устойчиво снизится».

При этом объемы выдачи по рыночным программам увеличились по сравнению с предшествующим месяцем на 30%, достигнув почти 120 млрд руб. В первую очередь этому способствует постепенное снижение ставок. По данным ПАО «Дом.РФ», к концу февраля средние ставки по ключевым рыночным программам ипотеки (цена квартиры — 12 млн руб., ипотека на 8 млн руб., первоначальный взнос — 30%, срок — 20 лет) на первичном рынке составили 20,4% годовых (снижение за месяц на 0,09 процентного пункта (п. п.), с начала года — на 0,8 п п.), на вторичном рынке — 20% годовых (снижение на 0,4 п. п. и 1,2 п. п. соответственно).

В ближайшие месяцы эксперты и участники рынка не исключают небольшого снижения общего объема выдачи ипотечных кредитов на фоне дальнейшего сокращения объемов льготной ипотеки при частичной компенсации рыночными программами. Собеседники “Ъ” оценивают, что объемы выдачи по госпрограммам могут составить 120–150 млрд руб. в месяц. По мнению зампреда правления банка «Дом.РФ» Алексея Косякова, чувствительность спроса и изменение ставок будут напрямую зависеть от динамики снижения ключевой ставки. При этом, по мнению экспертов, не стоит ожидать резкого смягчения денежно-кредитных условий. «Ключевая ставка снижается медленно, а долгосрочными сдерживающими факторами любых выдач остаются общая закредитованность и высокие цены на недвижимость»,— указывает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Кроме того, увеличение спроса на рыночные программы не всегда ведет к пропорциональному увеличению объемов. Исходя из данных ПАО «Дом.РФ», среднее значение кредита для рыночной ипотеки с начала 2025 года увеличилось почти в 1,5 раза, с 2 млн до 3 млн руб., в то время как для ипотеки с господдержкой оставалось в размере 5,6–5,9 млн руб. (то есть сохраняется двукратное превышение). Поэтому «даже при увеличении количества выдач объемы будут "отставать"», констатирует заместитель председателя правления Абсолют-банка Антон Павлов.

Реального оживления спроса и массовых выдач по рыночным программам, по мнению Антона Павлова, стоит ждать только после снижения ключевой ставки до 12%. Судя по оценке ЦБ, это произойдет не раньше начала следующего года, так как сейчас по базовому сценарию предполагается снижение ставки до конца года до 13,5–14,5% (см. “Ъ” от 14 февраля). При этом полностью заместить выпавший объем госпрограмм рыночная ипотека сможет только при ипотечной ставке 12% годовых, считает Алексей Косяков.

Дарья Загайнова