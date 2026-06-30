Тренер Рональд Куман уйдет из сборной Нидерландов по футболу
Рональд Куман покинет пост главного тренера сборной Нидерландов после поражения в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает издание The Touchline.
Фото: Daniel Becerril / Reuters
30 июня голландцы после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время в серии пенальти проиграли марокканцам и завершили выступление на мировом первенстве, которое принимают США, Канада и Мексика.
59-летний Куман возглавлял сборную Нидерландов с весны 2023 года. Ранее он руководил национальной командой с 2018 по 2020 год. На Евро-2024 голландцы дошли до полуфинала, на Евро-2020 сошли на стадии 1/8 финала. Также под руководством Кумана команда взяла серебро Лиги наций в 2019 году.
Подробнее о матче Нидерланды—Марокко — в материале «Ъ» «Пенальти не их конек».
Отставка Рональда Кумана произошла после поражения сборной Нидерландов от Марокко в 1/16 финала чемпионата мира 30 июня. Это произошло на фоне того, что к его возвращению в сборную после ЧМ-2022 в Катаре уже возникали вопросы из-за не слишком успешных результатов, включая всего одну победу в отборочном турнире чемпионата Европы и два поражения в Лиге наций UEFA-2022/23. Тогда руководители голландского футбола даже рассматривали в качестве потенциального кандидата на пост главного тренера мужской сборной Сарину Вигман, которая возглавляла женскую сборную Англии и ранее приводила к победам женскую сборную Нидерландов на чемпионате Европы.