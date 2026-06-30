Тренер Рональд Куман уйдет из сборной Нидерландов по футболу

Рональд Куман покинет пост главного тренера сборной Нидерландов после поражения в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает издание The Touchline.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Becerril / Reuters Фото: Daniel Becerril / Reuters

30 июня голландцы после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время в серии пенальти проиграли марокканцам и завершили выступление на мировом первенстве, которое принимают США, Канада и Мексика.

59-летний Куман возглавлял сборную Нидерландов с весны 2023 года. Ранее он руководил национальной командой с 2018 по 2020 год. На Евро-2024 голландцы дошли до полуфинала, на Евро-2020 сошли на стадии 1/8 финала. Также под руководством Кумана команда взяла серебро Лиги наций в 2019 году.

Подробнее о матче Нидерланды—Марокко — в материале «Ъ» «Пенальти не их конек».

Арнольд Кабанов