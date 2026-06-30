Пенальти не их конек

Сборная Марокко вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, одолев на старте play-off команду Нидерландов. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1. Больше шансов на победу было у марокканцев, а в итоге они едва не потерпели поражение, сравняв счет на 91-й минуте. Серия пенальти тоже получилась драматичной. Нидерландцы реализовали лишь два удара, и сборная Марокко выиграла 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь сборной Нидерландов Барт Вербрюгген и полузащитник сборной Марокко Исмаэль Сайбари

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters Вратарь сборной Нидерландов Барт Вербрюгген и полузащитник сборной Марокко Исмаэль Сайбари

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Матч Нидерланды—Марокко считался центральным на стадии 1/16 финала. Полуфиналисты прошлого чемпионата мира уверенно вышли в play-off, уступив первое место в группе бразильцам только по разнице мячей и показав футбол высокого качества. Нидерландцы тоже произвели приятное впечатление и стали первыми в своем квартете, наколотив на групповом этапе десять мячей наряду с немцами и французами. Кто сильнее, трудно было сказать.

У «атласских львов» на нынешнем мировом форуме солировал забивавший в каждом матче Исмаэль Сайбари, который несколько лет выступал в чемпионате Нидерландов за ПСВ и продолжит карьеру в немецкой «Баварии». У оранжевых в лучшие бомбардиры с тремя голами выбился Брайан Бробби, который до этого турнира лишь однажды отличился в 12 играх за сборную. Именно после того, как их главный тренер Рональд Куман поставил нападающего английского «Сандерленда» на острие атаки вместо Дониелла Малена, вся команда заиграла новыми красками. Правда, марокканцы не чета шведам и тунисцам, которых нидерландцы очень легко раскатали.

Опасаясь соперника, Куман избрал тактическую схему с тремя центральными и двумя крайними защитниками. Хотя подопечные Мохамеда Уахби тоже осторожничали, и впереди у них маячил только Сайбари, который в оборонительной фазе опускался довольно глубоко назад и действовал как полузащитник. Минут 15 ушли на разведку, а затем правый вингер Крисенсио Саммервилл, убежав за спину марокканских защитников, разбудил игру. В том эпизоде, даже если бы он завершился голом, лайнсмен зафиксировал офсайд, а вот в ответ нидерландцы могли пропустить по всем правилам. Сначала их голкипер Барт Вербрюгген отразил неприятнейший удар головой Нейла Эль-Айнауи на угловом, и тут же он вытащил мяч из-под перекладины, куда его попытался загнать с линии штрафной площади Ашраф Хакими. Такое впечатление, что оранжевые испытали нечто вроде легкого нокдауна, и водный перерыв в середине первого тайма помог им стабилизировать ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Raquel Cunha / Reuters Фото: Raquel Cunha / Reuters

Впрочем, они по-прежнему в основном довольствовались владением мяча и увязли в отлично организованной обороне сборной Марокко. Ударом в створ до перерыва отметился только Микки ван де Вен, но для такого матерого вратаря, как Яссин Буну, пробил неопасно. Куда страшнее в концовке угрожали «атласские львы». Аззедин Унаи в острой контратаке зарядил чуть выше ворот, а Сайбари каким-то чудом не замкнул прострел Хакими со стандарта на дальней штанге и сам залетел в сетку. Марокканцы лучше провели первую половину и вполне наиграли на гол, так что нулевая ничья была в пользу нидерландцев.

Во втором тайме оранжевым снова крупно повезло, когда Хакими совершил свой фирменный забег в чужую штрафную и, очутившись перед Вербрюггеном, врезал ему над руками, но всего лишь потряс перекладину. Потом Хакими опять умчался практически один на один с вратарем, и все могло плохо закончиться для Вербрюггена, если бы не ван де Вен, успевший снять мяч с ноги защитника французского «Пари Сен-Жермен» в отчаянном подкате. Преимущество сборной Марокко становилось практически тотальным, а Дензел Дюмфрис чуть не поразил собственные ворота с углового. Опять спас Вербрюгген.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной Нидерландов Коди Гакпо (в центре)

Фото: Raquel Cunha / Reuters Полузащитник сборной Нидерландов Коди Гакпо (в центре)

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Нидерландцы висели на волоске, и тут сработала чуйка у Кумана, вовремя заменившего Бробби на Ваута Вегхорста. Уже через минуту пребывания на поле двухметровый форвард принял участие в голевой комбинации, которая началась с выноса Вербрюггена. Вегхорст сделал скидку головой на ход Саммервиллу, а он, несмотря на возможный фол со стороны Нуссаира Мазрауи, в падении протолкнул мяч на Коди Гакпо. Нападающий английского «Ливерпуля» оказался в нужное время в нужном месте и открыл счет на 72-й минуте, отправив в нокдаун марокканцев, которые явно не ожидали такого поворота событий. Ведь из логики игры этот гол отнюдь не вытекал.

Однако Хакими и компания все же спаслись в концовке, когда арбитр уже запустил отсчет компенсированного времени. Центральный защитник Исса Диоп понял, что охранять уже нечего и нужно использовать свое умение вести борьбу на втором этаже в атакующих целях. Шемсдин Тальби выполнил классную подачу с левого фланга, и даже не менее мощный центрбек сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк не сумел помешать Диопу нанести точный удар головой. Пожалуй, так было более справедливо, и матч продолжился в дополнительное время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центральный защитник сборной Марокко Исса Диоп (второй слева)

Фото: Raquel Cunha / Reuters Центральный защитник сборной Марокко Исса Диоп (второй слева)

Фото: Raquel Cunha / Reuters

В овертайме марокканцы упустили просто убойный момент. Уму непостижимо, как нападающий Суфьян Рахими не забил, оставшись наедине с Вербрюггеном. По сути, он не реализовал своеобразный семиметровый. Нельзя, конечно, не похвалить и голкипера, который почти в безнадежном положении боролся до конца и продемонстрировал чудеса реакции. Между тем оранжевые как-то окончательно поблекли и играли так, будто заранее готовились к серии послематчевых пенальти. Возможно, они больше устали, хотя вроде бы произвели в общей сложности шесть замен. Разве что неутомимый Саммервилл еще носился по полю.

Во втором экстра-тайме уже вообще никто не хотел рисковать, и команды согласились на ничью 1:1. Тён Копмейнерс вывел сборную Нидерландов вперед, тогда как Эль-Айнауи первым же ударом угодил в перекладину. Но и Джастин Клюйверт попал в штангу, а Рахими на этот раз подфартило, и Вербрюгген, уже отбив мяч, умудрился ногой закатить его за ленточку. Вегхорст и Тальби свои попытки исполнили четко, а вот Квинтен Тимбер промазал. Удивительно, что и такой мастер, как Хакими, дрогнул, ударив в штангу. В заключительной пятой сессии не справился с нервами Саммервилл, и Буну легко разгадал его намерения. Теперь все зависело от Сайбари, и он принес победу сборной Марокко — 3:2. В 1/8 финала ее ждет встреча с канадцами.

Александр Ильин