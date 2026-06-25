Еврокомиссия анонсировала отправку первого транша из кредита Украине на €90 млрд
Еврокомиссия 25 июня направит Украине первый транш на сумму €3,2 млрд из одобренного кредита в €90 млрд. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен во время выступления на Конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске.
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен
Фото: Laia Ros / Reuters
По словам госпожи фон дер Ляйен, средства поступят в формате микрофинансовой помощи. В ближайшее время также начнутся первые выплаты из €6 млрд на производство беспилотников, уточнила глава Еврокомиссии.
О том, что ЕК в первый транш для Украины включит только €3,2 млрд для покрытия бюджетной политики, писало Euroactiv со ссылкой на источники накануне. По сведениям издания, запланированные на производство дронов €5,9 млрд не вошли сразу в пакет помощи из-за необходимости отработать механизм контроля за их использованием. Согласно требованиям ЕК, закупать вооружение Украина должна, в первую очередь, в странах Евросоюза. О втором транше планируется сообщить в июле.
В последнее время Европейская комиссия активно обсуждает различные механизмы финансовой помощи Украине. Один из ключевых вопросов касается использования замороженных российских активов. Ранее Еврокомиссия предлагала выделить Украине так называемый «репарационный кредит» на сумму около 140 млрд евро, используя эти активы, при этом предполагалось, что 115 млрд евро пойдут на финансирование оборонной промышленности Украины в течение пяти лет, а 50 млрд евро — на бюджетные потребности страны. Однако вопрос об экспроприации или использовании активов РФ вызывает разногласия среди стран ЕС, некоторые из которых опасаются правовых последствий и ответных мер со стороны России.
План долгосрочной финансовой помощи Украине, рассчитанный до 2027 года, Еврокомиссия начала разрабатывать еще в 2023 году. Этот план призван обеспечить постоянную и предсказуемую финансовую поддержку. Среди рассматриваемых вариантов финансирования — гранты из бюджета ЕС, кредиты, привлекаемые на рынках капитала, а также доходы от замороженных российских активов. В 2024 году, например, Евросоюз уже направил 1,4 млрд евро прибыли от замороженных российских активов на военную помощь Украине, в том числе на закупку боеприпасов и оборудования ПВО.