Еврокомиссия анонсировала отправку первого транша из кредита Украине на €90 млрд

Еврокомиссия 25 июня направит Украине первый транш на сумму €3,2 млрд из одобренного кредита в €90 млрд. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен во время выступления на Конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен

Фото: Laia Ros / Reuters Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен

Фото: Laia Ros / Reuters

По словам госпожи фон дер Ляйен, средства поступят в формате микрофинансовой помощи. В ближайшее время также начнутся первые выплаты из €6 млрд на производство беспилотников, уточнила глава Еврокомиссии.

О том, что ЕК в первый транш для Украины включит только €3,2 млрд для покрытия бюджетной политики, писало Euroactiv со ссылкой на источники накануне. По сведениям издания, запланированные на производство дронов €5,9 млрд не вошли сразу в пакет помощи из-за необходимости отработать механизм контроля за их использованием. Согласно требованиям ЕК, закупать вооружение Украина должна, в первую очередь, в странах Евросоюза. О втором транше планируется сообщить в июле.