Еврокомиссия выделила Украине почти €4 млрд на беспилотники

Еврокомиссия выделила €3,9 млрд военной помощи Украине из кредита в размере €90 млрд. Деньги будут направлены на беспилотники, сообщила пресс-служба ЕК. Остальные средства будут предоставлены позже.

Первый транш в размере €3,2 млрд ЕК выделила Украине 25 июня. Кредит ЕК включает €60 млрд на поддержку обороны Украины в 2026 и 2027 годах и еще €30 млрд на бюджетные нужды.

До конца года на поддержку оборонно-промышленного комплекса Украины Еврокомиссия направит $28,3 млрд. Последующие транши будут направлены на закупку беспилотников, а также на боеприпасы, ракеты и системы противовоздушной обороны.

О первом транше помощи Украине — в материале «Ъ» «Европодарок застрял в пути».