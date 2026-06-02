Европодарок застрял в пути

Еврокомиссия сообщила о неготовности перевести Украине первый транш одобренного на 2026–2027 годы кредита на €90 млрд. По официальной версии, отсрочка с выделением первых €9,1 млрд, которые должны были поступить Киеву до конца июня, вызвана невыполнением им «всех технических требований» Брюсселя. Задержка с выделением Украине жизненно необходимых ей европейских денег произошла в условиях обострившегося внутри Евросоюза спора о долгосрочном бюджете ЕС на 2028–2034 годы, а также разногласий относительно модели интеграции Украины в ЕС, которая устроила бы его членов и не была отвергнута Киевом.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «ближайшие недели будут важны для принятия решительных шагов в процессе вступления» Украины в ЕС. Однако, судя по имеющимся разногласиям по этому вопросу среди членов ЕС, «решительные шаги» в ближайшее время вряд ли возможны

Реализация согласованного членами ЕС политического решения о выделении Украине кредита на €90 млрд в самый последний момент столкнулась с препятствиями, что делает невозможным скорое получение ею первого транша €9,1 млрд.

Об этом сообщил 1 июня на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. «Что касается кредитного соглашения, то украинской стороне еще предстоит завершить ряд технических и процедурных этапов. После этого Еврокомиссия примет решение, выполнены ли требования ЕК. Идея была в том, чтобы перевести Украине €9,1 млрд в течение июня. Из этих денег €5,9 млрд пойдут на военные нужды, в первую очередь на беспилотники, и еще €3,2 млрд — на бюджетные нужды»,— сообщил представитель ЕК, дав понять, что в Брюсселе пока не имеют четкого представления о сроках завершения необходимых согласований с Киевом. «Нам предстоит проверить, имеются ли условия для выделения первого транша в рамках программы макрофинансовой помощи Украине»,— добавил он.

В Брюсселе также настаивают, чтобы выделенные средства на военные нужды Украина в приоритетном порядке использовала на закупку беспилотников у европейских производителей, и только если необходимые вооружения ими не смогут быть поставлены, поставщиками стали бы другие страны-партнеры.

После того как в декабре прошлого года Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по выделению Киеву кредита на €90 млрд на 2026–2027 годы, как ожидалось, выплаты должны были начаться в июне.

Условия выделения первой части европейского кредита Киеву перекликаются с требованиями МВФ.

Среди них — отмена налоговых льгот на международные посылки, кроме товаров для нужд безопасности и обороны, налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы, обновление стратегии управления государственными финансами, подготовка нового Таможенного кодекса, продление военного сбора в размере 5% еще на три года в рамках нового закона о повышении налогов.

Бюджет Украины на протяжении последних лет составляется с рекордным дефицитом. В связи с этим в Киеве настаивают, что страна исчерпала собственные ресурсы и возможности изыскивать дополнительные средства пополнения бюджета. Однако европейские партнеры требуют, чтобы власти находили все новые источники самофинансирования, в том числе за счет изменений в налоговом законодательстве.

Несмотря на то что официальная версия задержки с выделением Украине первого транша кредита на €9,1 млрд, оглашенная в Брюсселе, сводится к сугубо техническим и процедурным вопросам и не ставит под сомнение саму политическую стратегию европейской поддержки Киева, обращает на себя внимание то, что вопрос о зависших в воздухе €9,1 млрд возник во время резко обострившегося внутри Евросоюза спора о долгосрочном бюджете ЕС на 2028–2034 годы.

В ходе состоявшегося на прошлой неделе заседания Совета ЕС по общим вопросам, на котором обсуждался общеевропейский бюджет 2028–2034 годов, дебаты по нему между странами-донорами и государствами—получателями средств достигли кульминации, обозначив их противоположные позиции.

Как сообщает издание Euractiv со ссылкой на источники в Брюсселе, ряд стран Евросоюза потребовали при планировании долгосрочного бюджета усилить надзор за расходованием Еврокомиссией средств из кризисного резерва, созданного ранее для экстренной помощи странам вне ЕС и реагирования на неожиданные мировые кризисы.

«Страны хотят большего влияния на использование средств для иностранной помощи в рамках следующего долгосрочного бюджета на фоне растущего беспокойства по поводу того, как Еврокомиссия использовала эти деньги в последние годы. Ряд государств требуют более сильных механизмов надзора и большей роли в утверждении будущих ассигнований»,— сообщает Euractiv.

Задержка с выделением первого транша европейской помощи Киеву во время обострившихся споров об общеевропейском бюджете совпала с новым всплеском дискуссии о том, как, когда и на каких условиях Украина может быть принята в ЕС или интегрироваться в это объединение.

Как заявила на прошлой неделе официальный представитель ЕК Паула Пинью, Еврокомиссия считает, что Украина и Молдавия выполнили реформы, которых требует от них ЕС, чтобы принять решение об открытии переговоров об их вступлении в Евросоюз. «Теперь мяч на стороне Совета ЕС, который будет решать на основе рекомендаций и оценки Европейской комиссии»,— сообщила Пинью.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что «ближайшие недели будут важны для принятия решительных шагов в процессе вступления» Украины в ЕС. В частности, этот вопрос будет обсуждаться 16 июня на Совете ЕС по общим вопросам.

Как сообщило 1 июня издание Politico со ссылкой на министра по европейским вопросам и обороне Ирландии Томаса Бирна, Дублин, который с 1 июля займет пост председателя Совета ЕС до конца этого года, будет считать приоритетными странами для вступления в ЕС Украину и Черногорию.

Однако, как уже предупредил в конце прошлой недели министр обороны Италии Гвидо Крозетто, вступление Украины в ЕС было бы сопряжено с многочисленными проблемами и рисками. «Всем, включая немцев, известно, что это очень сложно. Не только с политической точки зрения, но и потому, что, если Украина, учитывая ее размеры и экономическую систему, войдет в Европу, то для многих стран ЕС немедленно начнется очень серьезный сельскохозяйственный кризис, чего не могут допустить даже в Германии»,— заявил Крозетто газете Corriere della Sera.

В свою очередь, как заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, Рим рассматривает предложение канцлера Германии Фридриха Мерца об «ассоциированном членстве» Украины в ЕС.

«Мы оцениваем все варианты. Мы посмотрим, как и какой вариант будет наилучшим. Предложение Мерца — один из них»,— заявил Таяни, напомнив, что в очереди на вступление сначала идут балканские страны.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц направил письмо другим лидерам государств ЕС и главам Еврокомиссии и Евросовета, предложив наделить Украину специальным статусом «ассоциированного члена» ЕС, который позволил бы представителям Киева участвовать в работе его руководящих институтов, но без права голоса. Однако, по сообщению украинских СМИ, президент Зеленский уже выступил против такой формы присоединения страны к ЕС, назвав ее неравноправной.

Сергей Строкань