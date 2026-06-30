В Минпромторге оценили ситуацию с топливом в России

Минпромторг России держит на контроле ситуацию с наличием топлива в регионах. При возникновении проблем будут предприняты все необходимые меры, рассказали журналистам в пресс-службе министерства.

«Системных обращений на отсутствие достаточного количества топлива, необходимого для осуществления поставок продукции в магазины, ведомство не фиксирует»,— заявили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

Задача министерства — обеспечить доступность продуктов для граждан, добавили в Минпромторге. Ведомство находится в постоянном контакте с представителями топливной промышленности.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о переговорах с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов. По его словам, закупки продукта станут возможны в случае, если сторонам удастся договориться о сотрудничестве «по приемлемым ценам».

С конца мая в России начались проблемы с поставках топлива на АЗС. Первыми об ограничениях на отпуск бензина и дизеля объявили власти Крыма. Из-за ажиотажного спроса аналогичные меры приняли еще более 30 российских регионов. В некоторых областях, включая Пензу, действует режим повышенной готовности из-за ситуации с топливом. Президент России Владимир Путин подтверждал наличие дефицита, но заверял, что НПЗ страны работают на полную мощность для обеспечения внутреннего рынка.