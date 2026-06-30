ВТБ выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры ВТБ (MOEX: VTBR) одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 9,71 руб. на бумагу. Всего на эти цели банк направит 125,5 млрд руб., или 25% от чистой прибыли по МСФО за отчетный период. Купить акции под дивиденды можно до 20 июля.

На том же собрании акционеры одобрили допэмиссию бумаг ВТБ объемом 314 млрд руб. Доля государства по итогам SPO останется выше 50%. Цена размещения одной акции составит 87 руб.

Дивиденды ВТБ по итогам 2024 года составили 25,58 руб. на одну обыкновенную акцию, а также 0,2654 коп. и 2,654 коп. на одну привилегированную акцию первого и второго типов соответственно. Суммарно — 275,75 млрд руб., или 50% чистой прибыли за тот период. За 2025 год инвесторы рассчитывали получить не менее 35% чистой прибыли ВТБ. На новостях о рекомендации совета директоров в мае котировки банка упали на 8,6% — до минимума с начала февраля.