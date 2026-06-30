Костин: государство не собирается отдавать контроль в ВТБ

Государство не собирается отдавать контроль в ВТБ (MOEX: VTBR). Его доля сохранится на уровне 50% + 1 акция, заявил на годовом собрании акционеров председатель правления банка Андрей Костин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Костин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Андрей Костин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Что касается размытия, то мы тут ограничены. У нас есть еще резерв, но государство не собирается отдавать контроль, поэтому доля государства должна быть 50% плюс 1 акция»,— уточнил господин Костин.

По словам главы банка, государство также не собирается вносить деньги в капитал ВТБ. В будущем банк может проводить еще допэмиссии, но для них есть ограничения по доле государства.

ВТБ осенью 2026 года проведет допэмиссию 49% акций. При этом доля государства по итогам SPO останется выше 50%. Цена размещения одной бумаги ВТБ составит 87 руб. Привлеченные на размещении средства планируется направить на финансирование сотрудничества с группой RWB (объединенная компания Wildberries&Russ) и развитие основного бизнеса.