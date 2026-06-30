Костин: государство не собирается отдавать контроль в ВТБ
Государство не собирается отдавать контроль в ВТБ (MOEX: VTBR). Его доля сохранится на уровне 50% + 1 акция, заявил на годовом собрании акционеров председатель правления банка Андрей Костин.
Андрей Костин
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Что касается размытия, то мы тут ограничены. У нас есть еще резерв, но государство не собирается отдавать контроль, поэтому доля государства должна быть 50% плюс 1 акция»,— уточнил господин Костин.
По словам главы банка, государство также не собирается вносить деньги в капитал ВТБ. В будущем банк может проводить еще допэмиссии, но для них есть ограничения по доле государства.
ВТБ осенью 2026 года проведет допэмиссию 49% акций. При этом доля государства по итогам SPO останется выше 50%. Цена размещения одной бумаги ВТБ составит 87 руб. Привлеченные на размещении средства планируется направить на финансирование сотрудничества с группой RWB (объединенная компания Wildberries&Russ) и развитие основного бизнеса.
Заявление Андрея Костина о сохранении государством контрольного пакета акций ВТБ (50% + 1 акция) подтверждает стратегическую линию, которую банк декларировал ранее. Так, в сентябре 2025 года ВТБ завершил вторичное публичное размещение акций (SPO), в результате которого доля государства сократилась до 50% плюс одна акция. Первый зампред правления Дмитрий Пьянов тогда подтвердил, что сценарий, при котором доля государства опустится ниже контрольной, невозможен.
Банк уже проходил через ситуации, когда доля государства в капитале менялась. В начале 2023 года она составляла 60,9%, затем в рамках государственной допэмиссии увеличилась до 76,4%. Однако после этого произошли сокращения, в том числе в июне 2023 года, когда после второй допэмиссии она снизилась до 61,8%. В конце апреля 2026 года после конвертации привилегированных акций в обыкновенные доля государства временно выросла до 74,45%, но банк заявлял, что эти изменения не влияют на дивидендные выплаты миноритариям.