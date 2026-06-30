ЕС 1 июля начнет реализацию тарифного соглашения с США

Евросоюз с завтрашнего дня начинает реализацию торгового соглашения с США. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Гилл на брифинге. По его словам, объединение уложилось в установленный американским президентом Дональдом Трампом крайний срок — 4 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальный представитель Еврокомиссии Олоф Гилл

Фото: European Commission Официальный представитель Еврокомиссии Олоф Гилл

Фото: European Commission

«Сказано — сделано,— заявил господин Гилл (цитата по AFP).— Евросоюз всегда выполняет свои обязательства по торговым соглашениям». Представитель ЕК добавил, что Евросоюз «с нетерпением ждет продолжения работы с США» по реализации торговой сделки.

ЕС и Вашингтон заключили торговую сделку в июле 2025 года, однако ее одобрение органами сообщества затянулось из-за конфликта с Дональдом Трампом по поводу Гренландии. По условиям соглашения, европейские товары, поставляемые в Соединенные Штаты, будут облагаться 15-процентной пошлиной. Американские товары поставляются на европейский рынок беспошлинно.

16 июня законопроекты о таможенных пошлинах с США утвердил Европарламент. При этом в документах предусмотрели пункт об истечении срока действия преференций 31 декабря 2029 года с возможностью продления, а также право приостанавливать льготы, если США не отменят до конца года пошлины, превышающие 15%, в отношении ЕС.