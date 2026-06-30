ЕС 1 июля начнет реализацию тарифного соглашения с США
Евросоюз с завтрашнего дня начинает реализацию торгового соглашения с США. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Гилл на брифинге. По его словам, объединение уложилось в установленный американским президентом Дональдом Трампом крайний срок — 4 июля.
Официальный представитель Еврокомиссии Олоф Гилл
Фото: European Commission
«Сказано — сделано,— заявил господин Гилл (цитата по AFP).— Евросоюз всегда выполняет свои обязательства по торговым соглашениям». Представитель ЕК добавил, что Евросоюз «с нетерпением ждет продолжения работы с США» по реализации торговой сделки.
ЕС и Вашингтон заключили торговую сделку в июле 2025 года, однако ее одобрение органами сообщества затянулось из-за конфликта с Дональдом Трампом по поводу Гренландии. По условиям соглашения, европейские товары, поставляемые в Соединенные Штаты, будут облагаться 15-процентной пошлиной. Американские товары поставляются на европейский рынок беспошлинно.
16 июня законопроекты о таможенных пошлинах с США утвердил Европарламент. При этом в документах предусмотрели пункт об истечении срока действия преференций 31 декабря 2029 года с возможностью продления, а также право приостанавливать льготы, если США не отменят до конца года пошлины, превышающие 15%, в отношении ЕС.
Подписание торгового соглашения между ЕС и США, заключенного в июле 2025 года, долгое время находилось под вопросом из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом, особенно по вопросу Гренландии. Европарламент несколько раз откладывал ратификацию из-за его угроз ввести глобальные импортные пошлины и дополнительных тарифов.
Первоначально, в апреле 2025 года, Дональд Трамп ввел десятипроцентный базовый таможенный тариф для всех стран, а затем грозил повысить пошлины на европейские товары до 30% к 1 августа 2025 года, что вызвало обеспокоенность в Брюсселе. Однако после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в июле 2025 года, США согласились снизить ставки пошлин для европейских товаров до 15% в обмен на беспошлинный ввоз американских товаров в ЕС, инвестиции в экономику США и закупки американских энергоносителей и военной техники. Евросоюз согласился на эти условия, опасаясь эскалации торговой войны и 30-процентных пошлин.
Противники соглашения отмечали, что его условия не в полной мере выгодны для Евросоюза, в частности из-за неравных условий пошлин (15% для европейских товаров в США против нулевых для американских в ЕС) и значительных обязательств по закупке энергоресурсов и инвестиций. Однако сторонники соглашения подчеркивали, что оно помогло предотвратить более масштабную торговую войну. Отсрочка ратификации Европарламентом также касалась пунктов о возможности приостановки льгот, если США не отменят пошлины, превышающие 15%, до конца 2029 года.