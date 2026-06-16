Европарламент утвердил торговую сделку с США
Европарламент одобрил два законопроекта о таможенных пошлинах с США в соответствии с совместным заявлением сторон от августа 2025 года. Об этом сообщается в пресс-релизе представительного органа.
Фото: Kirsty Wigglesworth, AP
За обе инициативы проголосовали около 440 депутатов. Примерно 150 парламентариев высказались против, около 50 — воздержались. Основной проект отменяет пошлины на все промышленные товары США, а также дает преференциальный доступ для американской морской и сельскохозяйственной продукции. Вторая инициатива продлевает беспошлинный ввоз в ЕС американских лобстеров.
Проекты включают пункт об истечении срока действия преференции 31 декабря 2029 года с возможностью продления. Кроме того, законопроекты предполагают возможность приостанавливать действие преференций, если США не прекратят до конца года облагать пошлинами, превышающими 15%, стальные и алюминиевые изделия из ЕС.
Глава парламентского комитета по международной торговле Бернд Ланге отметил, что принятие изложенных в совместном заявлении обязательств ЕС в качестве закона оставляет Брюсселю возможность реагировать, если Вашингтон не выполнит свою часть сделки.
ЕС и Вашингтон заключили торговую сделку в июле 2025 года. По условиям соглашения, европейские товары, поставляемые в Соединенные Штаты, будут облагаться 15-процентной пошлиной.
Соглашение о торговле с США, утвержденное Европарламентом, является результатом длительных переговоров, которые часто сталкивались с трудностями. Так, в январе 2026 года и феврале 2026 года Европарламент откладывал голосование по торговому соглашению из-за введения США глобальной импортной пошлины в 15% и угроз президента Дональда Трампа относительно Гренландии. Также, в мае 2026 года представители Европарламента, Еврокомиссии и стран ЕС не смогли договориться об условиях сделки, что вызвало недовольство со стороны американского президента.
Основной проект сделки предполагает отмену пошлин на все промышленные товары США и преференциальный доступ для американской морской и сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС, а европейские товары, поставляемые в США, будут облагаться 15-процентной пошлиной. При этом ранее Дональд Трамп угрожал ввести 50-процентные пошлины на товары из ЕС, однако в итоге они снизились до 15%. Для США эта сделка важна также для обеспечения надежных поставок стали и алюминия и защиты своих рынков от "избыточных мощностей" (вероятно, из Китая). Несмотря на это, некоторые эксперты считают условия сделки невыгодными для Евросоюза, поскольку они включают обязательства по импорту энергоносителей из США и инвестиции в американскую экономику, которые могут быть трудновыполнимыми. Зависимость Европы от американских товаров и финансовые трудности ЕС также играют роль в этих переговорах, вынуждая европейские страны идти на уступки, чтобы избежать ужесточения торговой политики со стороны США.