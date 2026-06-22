Будущий премьер Литвы допустил введение всеобщей воинской повинности

Лидер правящей Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс, который вскоре станет премьер-министром, допустил введение всеобщей воинской повинности. По его словам, в этом появится необходимость.

«Когда и если мы будем готовы, я думаю, нам придется вернуться к этому вопросу, и, вероятно, в Литве может быть введена всеобщая воинская повинность. Произойдет ли это в течение этой каденции — я не знаю, лично я в этом сомневаюсь»,— сказал господин Синкявичюс (цитата по ТАСС).

В июне 2024 года парламент Литвы одобрил новую редакцию закона о воинской повинности. Согласно ей, с 2026 года выпускники школ обязаны пройти военную службу сроком девять месяцев. За этот год планируется призвать около 5 тыс. человек. В Европе на фоне СВО еще в прошлом году активизировались дискуссии о том, где взять дополнительную живую силу для участия в боевых действиях и целесообразно ли вернуть в том или ином виде воинскую обязанность.