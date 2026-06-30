В правление ВТБ могут войти Георгий Горшков и Дмитрий Брейтенбихер
Сегодня наблюдательный совет ВТБ (MOEX: VTBR) будет рассматривать вопрос об избрании двух зампредов правления банка. Одновременно будут одобрены существенные условия договоров с ними, включая установление размеров вознаграждений и компенсаций. По сведениям “Ъ”, одним из зампредов будет глава ВБ-банка (входит в группу Wildberries & Russ) и бывший зампред ВТБ Георгий Горшков.
О планах стратегического партнерства ВТБ и группы Wildberries & Russ было объявлено в конце мая. Другим зампредом является член правления, руководитель направления Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. В ВТБ официально не прокомментировали планируемые назначения.
Предполагаемое возвращение Георгия Горшкова в ВТБ на пост зампреда правления, который он занимал до мая 2025 года, ранее анонсировал глава ВТБ Андрей Костин. Это назначение связывают со стратегическими задачами группы на 2024–2026 годы, которые включают масштабирование розничного бизнеса. В рамках этих изменений в ВТБ уже происходили кадровые перестановки, когда в сентябре 2023 года Горшков сменил Анатолия Печатникова на посту куратора розничного бизнеса. Костин также отмечал, что хочет вернуть Горшкова в ВТБ из WB Банка, где последний сейчас является главой правления.
В мае 2026 года Wildberries & Russ объявили о планах стратегического партнерства с ВТБ, в рамках которого банк приобретет 5% долю в WB Банке с возможностью ее увеличения. Это партнерство также предоставит WB Банку доступ к розничным отделениям, банкоматам, а также кредитным, инвестиционным и корпоративным продуктам ВТБ. Дмитрий Брейтенбихер уже является членом правления ВТБ, будучи старшим вице-президентом и руководителем направлений Private Banking и «Привилегия».