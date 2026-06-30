Компания экс-владелицы «Арианта» официально должна еще 300 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области включил в реестр требований долг ООО «Консультанты Урала» перед ООО «Агрофирма „Ариант“» в размере 297,6 млн руб. в рамках дела о банкротстве организации, сообщает пресс-служба суда. Компания-ответчик принадлежит бывшей совладелице холдинга «Ариант» и дочери его основателя Александра Аристова Елене Кретовой.

На данный момент в реестр требований кредиторов включены также долги «Консультантов Урала» перед агрофирмой «Южная» в размере 439,6 млн руб. и перед «Центром пищевой индустрии — Ариант» в размере 96,6 млн руб. Иск о признании организации Елены Кретовой несостоятельной подала агрофирма «Южная». Среди других истцов — ООО «Уральская энергосбытовая компания» (8,5 млн руб.) и мать владелицы компании Людмила Аристова (1 млн руб.). Требования будут рассмотрены без проведения заседания и вызова участников дела.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в апреле Арбитражный суд Челябинской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Консультанты Урала».

В мае 2025 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск агрофирмы «Южная» о взыскании 429 млн руб. с «Консультантов Урала». В июне подобный иск от агрофирмы «Ариант» на 296 млн руб. тоже удовлетворили. В сентябре Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Елены Кретовой на отказ признать недействительным договор займа на 546 млн руб. между ее компанией «Консультанты Урала» и ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант».

Виталина Ярховска