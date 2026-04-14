Суд ввел наблюдение в компании экс-совладелицы «Арианта»

Арбитражный суд Челябинской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Консультанты Урала», принадлежащего Елене Кретовой, бывшей совладелице холдинга «Ариант» и дочери его основателя Александра Аристова. Решение принято в рамках дела о банкротстве компании и размещено в картотеке дел.

Заявление о признании «Консультантов Урала» несостоятельными подала национализированная агрофирма «Южная», входившая в холдинг «Ариант». Она заявила о задолженности на сумму 429,6 млн руб., которая включает основной долг в размере 354,6 млн руб. и 72,4 млн руб. процентов за пользование займом и чужими деньгами.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в мае 2025 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск агрофирмы «Южная» о взыскании 429 млн руб. с «Консультантов Урала».

Компания «Консультанты Урала» зарегистрирована в Челябинске в 2003 году. Основным видом деятельности ООО является аренда и управление собственным имуществом. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% доли компании принадлежит Елене Кретовой, дочери бизнесмена Александра Аристова и совладелице агрохолдинга «Ариант». Генеральным директором «Консультантов Урала» является Ирина Голышева. Согласно «СПАРК», она же руководит ООО «Группа компаний „Ариант“», которому раньше принадлежала агрофирма «Южная».

Ольга Воробьева