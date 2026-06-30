В Еврокомиссии не подтвердили планы полного запрета шенгенских виз для россиян
Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт не подтвердил сообщения СМИ о подготовке полного запрета на выдачу туристических шенгенских виз для граждан России. По его словам, ЕК разрабатывает лишь «целевые» ограничения.
Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт
Фото: European Commission
«Мы продолжим принимать меры по устранению рисков для безопасности, связанных с враждебными действиями третьих стран, предлагая вводить целевые ограничительные визовые меры в рамках предстоящего пересмотра визового кодекса»,— заявил господин Ламмерт на брифинге. Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о возможности полного запрета на выдачу туристических шенгенских виз россиянам.
Представитель ЕК также напомнил, что в 2022 году Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией и рекомендовал странам ЕС отдавать приоритет вопросам безопасности при рассмотрении визовых заявлений россиян. В 2025 году ЕС ввел ограничения, которые «фактически прекратили» выдачу многократных шенгенских виз гражданам РФ.
Сегодня «Известия» со ссылкой на европейский источник писали, что ЕК обсуждает введение полного запрета на выдачу россиянам туристических виз. В начале июня Маркус Ламмерт сообщал о планах ЕК представить в 2027 году инициативу по ужесточению выдачи виз россиянам.
Ужесточение визовой политики в отношении россиян со стороны Евросоюза началось в 2022 году с приостановки упрощенного визового режима, что привело к увеличению визового сбора с 35 до 80 евро и увеличению сроков оформления. Это решение объяснялось необходимостью снижения рисков безопасности на фоне увеличившихся случаев саботажа, кибер- и промышленного шпионажа на территории европейских государств. В 2025 году Еврокомиссия ввела ограничения, фактически отменяющие выдачу многократных шенгенских виз для большинства граждан РФ, исключения сделаны лишь для ограниченных категорий заявителей, таких как близкие родственники граждан ЕС, транспортные работники, независимые журналисты, правозащитники и члены гражданского общества. Даже при наличии действующей шенгенской визы, выданной другим государством, некоторые страны, например Польша, могут отказать во въезде.
Количество выданных россиянам шенгенских виз значительно сократилось: с 4 миллионов в 2019 году до примерно 500-541 тысячи в 2024 году. Несмотря на это, некоторые страны, такие как Франция, Италия, Испания, Греция и Венгрия, остаются более лояльными, объясняя это большой долей российского турпотока в их экономике. Такие страны выдали около 470 тысяч шенгенских виз россиянам в 2024 году. Российский МИД, в свою очередь, заявил, что Москва не будет отвечать зеркально на решение ЕС, но предпримет ответные меры, исходя из национальных интересов и не наказывая иностранных граждан «за их гражданскую принадлежность, национальность, а также политические и религиозные убеждения».