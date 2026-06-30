В Еврокомиссии не подтвердили планы полного запрета шенгенских виз для россиян

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт не подтвердил сообщения СМИ о подготовке полного запрета на выдачу туристических шенгенских виз для граждан России. По его словам, ЕК разрабатывает лишь «целевые» ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт

Фото: European Commission Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт

Фото: European Commission

«Мы продолжим принимать меры по устранению рисков для безопасности, связанных с враждебными действиями третьих стран, предлагая вводить целевые ограничительные визовые меры в рамках предстоящего пересмотра визового кодекса»,— заявил господин Ламмерт на брифинге. Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о возможности полного запрета на выдачу туристических шенгенских виз россиянам.

Представитель ЕК также напомнил, что в 2022 году Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией и рекомендовал странам ЕС отдавать приоритет вопросам безопасности при рассмотрении визовых заявлений россиян. В 2025 году ЕС ввел ограничения, которые «фактически прекратили» выдачу многократных шенгенских виз гражданам РФ.

Сегодня «Известия» со ссылкой на европейский источник писали, что ЕК обсуждает введение полного запрета на выдачу россиянам туристических виз. В начале июня Маркус Ламмерт сообщал о планах ЕК представить в 2027 году инициативу по ужесточению выдачи виз россиянам.