«Известия»: Еврокомиссия обсуждает запрет на выдачу туристических виз россиянам

Составлено ИИ-Ассистентъ

Еврокомиссия ужесточает визовую политику в отношении граждан России с осени 2022 года, когда было приостановлено действие упрощенного визового режима. Это привело к увеличению визового сбора (с 35 до 80 евро) и срока обработки заявок, а также к более строгим правилам для многократных виз и туристических поездок. В ноябре 2025 года Еврокомиссия официально отменила выдачу многократных шенгенских виз для большинства россиян, вынуждая их подавать новое заявление для каждой поездки. Исключения были сделаны для близких родственников граждан ЕС, транспортных работников и «уязвимых категорий», таких как независимые журналисты и правозащитники.

Несмотря на общее ужесточение, некоторые страны, такие как Италия, Франция и Испания, продолжали относительно активно выдавать туристические визы, в том числе мультивизы, не связывая туризм с действиями России на Украине. Это вызывало недовольство ряда европейских стран, включая Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Словакию, которые еще в 2022 году полностью прекратили выдачу туристических виз россиянам. Риторика Еврокомиссии также ужесточилась, и к концу 2025 года количество выданных россиянам шенгенских виз сократилось до 541-550 тысяч. К сентябрю 2025 года Германия также призывала к более строгому применению правил выдачи шенгенских виз. Еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер отмечал, что ЕС не имеет полномочий полностью запретить выдачу виз, так как это вопрос компетенции отдельных государств-членов. Тем не менее, Евросовет призывал к доработке предложения по включению участников военных действий на Украине в санкционный список, что подразумевает запрет на въезд в ЕС.