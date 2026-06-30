«Русал» приступит к строительству завода фольги в Хакасии в 2026 году

Строительство завода по производству гладкой фольги и холоднокатаной ленты в Хакасии начнется во второй половине 2026 года. Об этом на заседании республиканского правительства 30 июня сообщил министр экономического развития Роман Ковтун.

По его данным, объем инвестиций в проект составит 23,3 млрд руб. Он прошел государственную экспертизу и процедуру одобрения финансирования. Как писал «Ъ-Сибирь», в июне 2024 года правительство Хакасии сообщало о подписании с ООО «Русал Саянал-2» соглашения о создании производства ленты и фольги.

Завод планируется разместить на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Хакасская технологическая долина». Под ОЭЗ отведено 312 га на территории Саяногорска и Бейского района. По словам главы Хакасии Валентина Коновалова, постановление правительства России о создании «Хакасской технологической долины» будет издано в ближайшее время.

Валерий Лавский