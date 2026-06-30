Генпрокурор Монако отказался называть терактом произошедший в стране взрыв

Взрыв в Монако, по предварительным данным, не был терактом. Об этом заявил генеральный прокурор княжества Стефан Тибо на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо

Фото: Manon Cruz / Reuters Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо

Фото: Manon Cruz / Reuters

«Исходя из имеющихся у меня данных, речь не идет об атаке, которую можно было бы квалифицировать как террористический акт. В судебном плане это расследование по факту покушения на убийство и размещения на общественной территории взрывчатых веществ или устройств»,— уточнил господин Тибо (цитата по TVMonaco). Прокуратура княжества расследует обстоятельства произошедшего.

Взрыв в Монако случился 29 июня около 21:15 по местному времени (22:15 мск). Как уточняют власти, пострадали три человека — двое взрослых и ребенок. Государственный министр Монако Кристоф Мирман назвал инцидент терактом и первым подобным случаем в истории княжества.

Как сообщил со ссылкой на источник французский телеканал BFMTV, при взрыве ранен украинский олигарх Вадим Ермолаев. Также могли пострадать его жена и ребенок. Правительство княжества уточняло, что при ЧП взорвалась заминированная посылка.

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