Генпрокурор Монако отказался называть терактом произошедший в стране взрыв
Взрыв в Монако, по предварительным данным, не был терактом. Об этом заявил генеральный прокурор княжества Стефан Тибо на пресс-конференции.
Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо
Фото: Manon Cruz / Reuters
«Исходя из имеющихся у меня данных, речь не идет об атаке, которую можно было бы квалифицировать как террористический акт. В судебном плане это расследование по факту покушения на убийство и размещения на общественной территории взрывчатых веществ или устройств»,— уточнил господин Тибо (цитата по TVMonaco). Прокуратура княжества расследует обстоятельства произошедшего.
Взрыв в Монако случился 29 июня около 21:15 по местному времени (22:15 мск). Как уточняют власти, пострадали три человека — двое взрослых и ребенок. Государственный министр Монако Кристоф Мирман назвал инцидент терактом и первым подобным случаем в истории княжества.
Как сообщил со ссылкой на источник французский телеканал BFMTV, при взрыве ранен украинский олигарх Вадим Ермолаев. Также могли пострадать его жена и ребенок. Правительство княжества уточняло, что при ЧП взорвалась заминированная посылка.
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Теракт в Монако
Взрывы могут быть квалифицированы как теракты, если они направлены на устрашение населения, подрыв общественной безопасности или оказание воздействия на принятие решений органами власти. Примерами таких событий являются взрыв в мечети в пакистанском Пешаваре, где террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство, или инцидент у здания МИД Афганистана в Кабуле, который полиция также квалифицировала как теракт. Расследование обстоятельств каждого случая является ключевым для его квалификации, при этом государственные органы, такие как Следственный комитет РФ или Национальная антитеррористическая прокуратура во Франции, часто ведут такие дела.
Однако, не все взрывы или инциденты с применением насилия расцениваются как теракты. Полиция может не рассматривать происшествие как попытку организовать теракт, например, если речь идёт о несчастном случае, таком как взрыв газа из-за утечки, или о действиях, вызванных корыстью, а не политическими мотивами. В некоторых случаях версия о теракте может быть исключена в ходе расследования, как это произошло при нападении ученика на одноклассников во французском лицее, или когда правоохранительные органы исключают террористическую угрозу при проверке сообщений о взрывах, как это было в Нью-Йорке. Правительства могут также отказываться квалифицировать инцидент как теракт, чтобы избежать определённых юридических и политических последствий, например, если это касается международных отношений и компенсаций.