Набиуллина объяснила снижение ключевой ставки до 14,25%

Банк России рассматривал три варианта снижения ключевой ставки — до 14,5%, 14% и 14,25%. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. По ее словам, ЦБ принял «более сдержанный шаг» по снижению показателя ввиду существенного роста кредитования в последние месяцы.

«Ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не являются предопределенными»,— сказала госпожа Набиуллина. Она добавила, что регулятору могут потребоваться паузы для оценки поступающей информации и эффекта предыдущих решений.

По ее словам, необходимо придерживаться сдержанного подхода, чтобы зафиксировать инфляцию на низком уровне. Глава Центробанка также допустила, что в июле годовая инфляция может снизиться за счет переноса индексации тарифов ЖКУ на октябрь.