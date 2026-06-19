Набиуллина объяснила снижение ключевой ставки до 14,25%
Банк России рассматривал три варианта снижения ключевой ставки — до 14,5%, 14% и 14,25%. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. По ее словам, ЦБ принял «более сдержанный шаг» по снижению показателя ввиду существенного роста кредитования в последние месяцы.
«Ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не являются предопределенными»,— сказала госпожа Набиуллина. Она добавила, что регулятору могут потребоваться паузы для оценки поступающей информации и эффекта предыдущих решений.
По ее словам, необходимо придерживаться сдержанного подхода, чтобы зафиксировать инфляцию на низком уровне. Глава Центробанка также допустила, что в июле годовая инфляция может снизиться за счет переноса индексации тарифов ЖКУ на октябрь.
Центральный банк использует ключевую ставку как основной инструмент денежно-кредитной политики для регулирования инфляции и поддержания стабильности экономики. Изменение ставки влияет на стоимость кредитов, спрос на них, а также на инфляционные ожидания населения и бизнеса. Долгое время регулятор придерживался жесткой денежно-кредитной политики, чтобы замедлить рост цен.
В предыдущие периоды ЦБ уже сталкивался с необходимостью выбора между сохранением высокой ставки для борьбы с инфляцией и её снижением для поддержки экономического роста. Например, в ноябре 2024 года Эльвира Набиуллина отмечала, что политика ЦБ направлена на сдерживание роста цен, поскольку без этого устойчивый рост экономики невозможен. ЦБ учитывает, что из-за повышения ключевой ставки могут расти издержки бизнеса, что, в свою очередь, может привести к росту цен.
Замедление инфляции и снижение инфляционных ожиданий, а также охлаждение потребительского спроса являются ключевыми факторами для перехода к смягчению денежно-кредитной политики. Например, после январского скачка инфляции, вызванного повышением НДС и утильсбора, в феврале произошло замедление, что стало одним из обстоятельств в пользу продолжения цикла снижения ставок в марте 2026 года.
Процесс снижения ключевой ставки может быть плавным и осторожным, с паузами для оценки ситуации, особенно в свете таких факторов, как геополитические потрясения, потенциальные изменения в бюджетной политике и рост бюджетных расходов.