Польша планирует передать Украине выведенные из эксплуатации МиГ-29

Польша обсуждает передачу Украине оставшихся у польских ВВС истребителей МиГ-29, заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, истребители планируется отдать «как можно быстрее».

«У МиГов заканчиваются ресурсы, они заканчивают службу в Войске польском. Мы ведем переговоры с украинской стороной о передаче этих истребителей на Украину»,— рассказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Польша уже передала Украине около десяти МиГ-29. Reuters сообщало, что польское правительство обдумывало передачу Киеву не менее одной дополнительной эскадрильи (около 14 самолетов) по соглашению, подписанному 8 июля 2014 года. Президент Польши Анджей Дуда говорил, что страна готова отдать истребители советского образца, если получит от союзников адекватную замену.

