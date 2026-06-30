Нормирование при продаже ГСМ в Горном Алтае ввели на два месяца

Еще один сибирский регион — Республика Алтай — вводит ограничения при продаже топлива на АЗС. О нормировании отпуска ГСМ глава республики Андрей Турчак сообщил на заседании правительства 30 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах в одни руки в сутки будет отпускаться до 30 л бензина и 50 л дизельного топлива. В остальных восьми районах и округах — до 50 и 100 л соответственно. В канистры можно будет набрать не более 10 л.

По словам господина Турчака, ограничения вводятся, «чтобы избежать искусственного ажиотажа». Они будут действовать с 1 июля по 1 сентября, не распространяясь на службы экстренного реагирования, предприятия жизнеобеспечения, социальные учреждения и сельскохозяйственные организации.

В 2025 году Горный Алтай посетило 2,5 млн туристов. По данным министерства экономического развития республики, 70% из них прибыли на автомобильном транспорте.

Валерий Лавский