ФК «Урал» откроет сезон 13 июля матчем с московским «Торпедо»

Матч первого тура в Лиге PARI футбольный клуб «Урал» проведет 13 июля в Екатеринбурге. Его соперником станет московское «Торпедо», сообщили в клубе. Встреча на «Екатеринбург Арене» начнется в 19:00 по местному времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Всего команду ждет 34 тура: первый круг продлится до начала декабря, второй стартует в марте 2027 года и завершится 29 мая домашним матчем против «Челябинска».

В прошлом сезоне ФК «Урал» занял третье место в Лиге Pari, набрав 61 очко. В стыковых матчах за право выхода в премьер-лигу он проиграл «Динамо» (Махачкала).

Николай Яблонский