Стыки в пользу премьер-лиги

Махачкалинское «Динамо» и «Акрон» сохранили место в Российской премьер-лиге по итогам переходных матчей с представителями первого дивизиона. Потерпев поражения дома, «Урал» и «Ротор» не смогли добиться необходимого результата в гостях. Динамовцы обыграли екатеринбуржцев в ответной встрече — 2:0, а тольяттинцы, уступив волгоградцам — 0:1, взяли верх в двухматчевом противостоянии благодаря более крупной победе на выезде.

Несмотря на то что преимещество «Динамо» после матча в Екатеринбурге было минимальным, сомнений в том, что оно уже не упустит своего в противостоянии с «Уралом», практически не было. Если уж команда Василия Березуцкого дома так и не смогла подобраться к воротам махачкалинцев, то в Каспийске, где забить им еще сложнее, шансы на это равнялись почти нулю.

Правда, екатеринбуржцы не сомневались, что и гол «Динамо», забитый на их поле ангольским нападающим Валдемиру Домингушем или просто Миро, судьи засчитали ошибочно. Действительно, даже при наличии системы VAR ни один видеоповтор не дал оснований утверждать, что мяч тогда полностью пересек ленточку. В итоге Миро пополнил коллекцию так называемых фантомных голов.

Тактически в ответной встрече динамовцев вполне устраивала ничья, тем не менее они сразу пошли вперед и нанесли удар в створ. Видимо, скользкие 1:0 все-таки не устраивали их, и Вадим Евсеев попросил подопечных обеспечить более комфортную разницу.

Снова у махачкалинцев мог отличиться Миро, но пробил головой над перекладиной, а вскоре Гамид Агаларов и вовсе убежал один на один с голкипером Александром Селиховым, когда грубо ошибся центральный защитник гостей Сильвие Бегич. Лучший бомбардир «Динамо» решил сыграть уж слишком красиво и перекинуть вратаря, но техника подвела.

Селихов еще отразил удар Эль Мехди Эль-Мубарика, а вот его махачкалинский коллега Никита Карабашев опять был без работы. Тактика, согласно которой лучшая защита — это нападение, оправдала себя, и ближе к перерыву хозяева продавили «Урал». Агаларов снова заставил ошибиться Бегича, который свалил нападающего в штрафной площади, и сам пострадавший на 39-й минуте реализовал пенальти. Причем забил Селихову в стиле Паненки, уложив его на газон и послав мяч в сетку прямо по центру. Пропустив, екатеринбуржцы наконец-то провели опасную атаку, но Мартин Секулич не успел к прострелу Юрия Железнова.

Во втором тайме «Динамо» тоже не стало садиться назад и продолжало навязывать проактивный футбол. Периодически и гости переходили в позиционное нападение, однако близко к воротам их по-прежнему не подпускали. А на 62-й минуте Хуссем Мрезиг застал врасплох Селихова, зарядив из-за штрафной, и махачкалинцы повели 2:0.

Три гола отыграть у них по такому матчу было уже просто физически невозможно. В концовке команда Евсеева спокойно действовала от обороны и грамотно убивала время, так и не позволив «Уралу» создать хоть какую-нибудь угрозу. Динамовцы более чем уверенно сохранили прописку в премьер-лиге.



«Акрон» после победы над «Ротором» в Волгограде 2:0 чувствовал себя абсолютно комфортно. Жилсон Беншимол, который скоро поедет на чемпионат мира в составе сборной Кабо-Верде, своим дублем, кажется, обезопасил тольяттинцев от вылета в первую лигу. Справился со своей задачей и вставший у руля команды после отставки главного тренера Заура Тедеева Мурат Искаков.

Беншимол и в ответном матче был заряжен на гол. Уже в дебюте он едва не замкнул подачу Дмитрия Пестрякова, который ранее организовал хороший момент и Артему Дзюбе. Впрочем, и «Ротор» держал хозяев в напряжении, а Абу-Саид Эльдарушев чуть не исполнил что-то вроде удара скорпиона, когда пяткой пробил выше ворот. Голкипер «Акрона» Игнат Тереховский даже чаще вступал в игру, чем его визави Никита Чагров. Когда же полузащитник гостей Александр Трошечкин все же переправил мяч в сетку на угловом, гол аннулировали из-за офсайда. Тем временем Пестряков регулярно нагружал в чужой штрафной Дзюбу, а потом вообще заработал пенальти. Вот только его тоже отменили после проверки на VAR. Волгоградцы симпатично смотрелись в первом тайме и старались при любой возможности бить по воротам, но цели так и не достигли.

На 49-й минуте «Ротору» удалось открыть счет, когда Саид Алиев прострелил справа на дальнюю штангу, где находился один Глеб Шильников. Было подозрение на офсайд, которое, к счастью для подопечных Дмитрия Парфенова, не подтвердилось, и у них появилась реальная надежда как минимум на ничью в основное время. Теперь и «Акрону» нужен был гол, чтобы разрядить ситуацию, а забили снова гости.

После того как Эльдарушев поборолся за мяч, Алиев подобрал его и загнал в угол. Однако на VAR зафиксировали фол в атаке со стороны Эльдарушева, и главный арбитр Андрей Прокопов согласился с мнением помощников. Хотя волгоградцы остались крайне недовольны таким решением, потому как контакт их форварда с Алексой Джурасовичем и впрямь выглядел довольно легковесным.

Затем «Ротору» повезло, что Константин Марадишвили угодил в штангу, и интрига держалась до самого конца. В одном из эпизодов хозяев спас Тереховский, бросившийся в ноги Эльдарушеву. Кроме того, Максим Кайнов мог получше распорядиться стандартным положением вблизи штрафной. И у Трошечкина был шанс на последних минутах, когда он попал в защитника. В результате «Акрон» проиграл 0:1 и победил 2:1 по сумме двух матчей, с огромным трудом отстояв свое место в премьер-лиге.

Александр Ильин