Липецкие депутаты согласовали отставку мэра Романа Ченцова

Липецкий горсовет утвердил отставку Романа Ченцова, который возглавлял город с июня 2024 года. За удовлетворение заявления господина Ченцова о сложении полномочий по собственному желанию проголосовали все 33 присутствовавших депутата. Сам мэр на сессии не присутствовал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Ченцов

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области, Коммерсантъ Роман Ченцов

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области, Коммерсантъ

О своей отставке господин Ченцов объявил 13 февраля. Он заявил, что покидает пост по личным обстоятельствам. Исполнять обязанности градоначальника до утверждения нового мэра будет замглавы администрации Светлана Бедрова.

Роман Ченцов возглавил Липецк 20 июня 2024 года. До этого он два года руководил Лебедянским районом. В этот период чиновник окончил программу муниципального кадрового резерва РАНХиГС («Школа мэров»). После сообщения об отставке господина Ченцова с поста главы Липецка СМИ сообщали, что причиной могла стать антикоррупционная проверка прокуратуры. В ведомстве «Ъ» заверили, что глава города покинул пост по собственному желанию.

Сергей Толмачев, Воронеж