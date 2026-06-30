В Парагвае объявили национальный праздник после победы над Германией в play-off ЧМ-2026

Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил 30 июня национальным праздником в честь победы сборной над командой Германии в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Соответствующий указ глава государства опубликовал в социальной сети X.

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«Великий Парагвай! Сегодня целая страна празднует победу команды, которая воплощает саму суть нашей идентичности: железную хватку, веру и силу народа, который никогда не сдается»,— написал он. Также президент поблагодарил футболистов за то, что они «объединили миллион парагвайцев под одним флагом».

Основное и дополнительное время 1/16 финала завершилось со счетом 1:1. В составе парагвайцев отличился Хулио Энсио (42-я минута), у немцев гол забил Кай Хаверц (54-я). На 102-й минуте гол сборной Германии был отменен после видеопросмотра. В серии пенальти точнее оказалась команда Парагвая — 4:3. В 1/8 финала южноамериканцы сыграют с победителями матча между сборными Швеции и Франции.

Ранее Сантьяго Пенья уже объявлял выходной день в честь успехов сборной. 5 сентября 2025 года в Парагвае отмечали первую за 16 лет квалификацию команды на чемпионат мира.

Мировое первенство проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июля по 19 июля.

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Американское чудо».

Таисия Орлова