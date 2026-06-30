Американское чудо

В play-off чемпионата мира по футболу уже на второй день грянула первая громкая сенсация. Сошла с дистанции сборная Германии, один из фаворитов турнира. Она провалила третий чемпионат мира подряд, став на этот раз жертвой организованной, пляшущей от обороны команды Парагвая. Основное и дополнительное время закончились со счетом 1:1. А в серии пенальти парагвайцы взяли верх, даже несмотря на то что разбазарили колоссальное преимущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер и полузащитник сборной Парагвая Хосе Канале

Фото: Winslow Townson / Reuters Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер и полузащитник сборной Парагвая Хосе Канале

Фото: Winslow Townson / Reuters

Первую крупную сенсацию североамериканского мирового первенства подарил тот матч, от которого сюрпризов не ждали. После встречи с парагвайцами, до сих пор не показывавшими на турнире свои главные козыри — дисциплину, крепость обороны, сошла с дистанции сборная Германии. Для нее это третий подряд провал на чемпионатах мира по футболу. После триумфального турнира 2014 года она дважды — в России и Катаре — срезалась на групповой стадии, а теперь, не без проблем ее преодолев, проиграла в стартовом раунде play-off, не найдя оружия, способного пробить прочную оборону парагвайской команды.

Этот матч 1/16 финала начинался бодро: с незатейливого наскока парагвайцев, который вырулил к убойному моменту. Представился момент Хуниору Алонсо после углового. Бывший защитник «Краснодара», ныне выступающий за «Атлетико Минейро», уже на второй минуте мог обеспечить крайне интересную завязку. Но замешкался, упустил шанс.

А дальше наступали уже немцы. Причем наступали уверенно, обстоятельно. Активнее других был Флориан Вирц. Пару раз он прикладывался сам — пусть с не самых привлекательных позиций. Однажды — ассистироал Денизу Ундаву. Форвард, до этого продуктивно выходивший на замены, а теперь впервые на чемпионате мира появившийся на поле с первых минут, пытался перебросить вратаря, но промахнулся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

Впрочем, ничего экстремально опасного не возникало. А пропустив несколько перспективных атак на старте, парагвайцы сели в низкий блок и стали обороняться крайне эффективно. Демонстрировали цепкость, стойкость — качества, позволившие им преодолеть дистанцию южноамериканского отборочного турнира, пропустив всего десять мячей за 18 матчей, переиграв двух грандов — аргентинцев и бразильцев.

До первой паузы на водопой сборная Германии владела мячом больше 80% времени. Толку от этого не было никакого — фаворит ведь даже не приблизился к тому, чтобы открыть счет. Тенденция сохранялась и после «гидратационной» остановки. Немцы держали мяч. Они вчетверо превосходили соперника по количеству пасов. Но никакой угрозы воротам Орландо Хиля — все как-то слишком бесхитростно, все читалось.

Тем не менее, территориальное преимущество немцев было очень велико. Казался немыслимым сценарий, в котором сборная Парагвая из-под этого пресса выбирается и проводит наглую контратаку. Да нет, и середину поля-то с мячом она перейти не может.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной Парагвая Хулио Энсисо (слева) и вратарь сборной Германии Мануэль Нойер (справа)

Фото: Pilar Olivares / Reuters Полузащитник сборной Парагвая Хулио Энсисо (слева) и вратарь сборной Германии Мануэль Нойер (справа)

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Все изменило одно неосторожное движение. Александр Павлович поторопился, сыграл рукой, нарушил правила неподалеку от чужой штрафной. Марокканский судья Джалаль Джайед тут же свистнул. Исполнявший свободный удар парагваец Густаво Гомес не стал изобретать колесо и пульнул мяч вперед. Там за него зацепился Мигель Альмирон, выжавший в итоге из пустякового набега угловой. Сам этот стандарт южноамериканской сборной ничего не дал. Зато парагвайцы забрали подбор и опять доставили мяч неутомимому Альмирону, который нашел тонкую передачу на Матиаса Галарсу. Тот прострелил в центр, а вбежавший из глубины Хулио Энсисо классно подставил голову — переиграл Мануэля Нойера. 1:0. Вперед вышла команда, которую весь тайм вдавливали в ее штрафную.

Сборная Германии и пропустив продолжала владеть мячом, но, строго говоря, продолжала мучиться, не могла зайти в чужую штрафную. Успех ей уже после перерыва принесла довольно прямолинейная атака с навесом в штрафную Флориана Вирца, под который подставил голову нашедший свободное пространство у чужих ворот Кай Хаверц. Но таких атак у немцев было минимум. И огорчив соперника, они вернулись в привычный режим: без конца перекатывали мяч. Смертная скука.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц (второй справа) и вратарь сборной Прагвая Орландо Хиль

Фото: Omar Aziz / Reuters Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц (второй справа) и вратарь сборной Прагвая Орландо Хиль

Фото: Omar Aziz / Reuters

Ничего принципиально не перестроили замены, произведенные Юлианом Нагельсманом. Джамал Мусиала едва ли дал больше остроты, больше объема, чем игравший прежде на его позиции Дениз Ундав. Леон Горецка едва ли справлялся с задачей раскроить умными передачами парагвайскую оборону лучше, чем Феликс Нмеча.

Тоскливую картину немного разбавил обмен уколами примерно за четверть часа до свистка об окончании основного времени. Сперва был выход один на один Густаво Кабальеро, в итоге промедлившего, не принявшего своевременного решения. Он, вероятно, с облегчением узнал, что залез в офсайд — запорол момент, который и так на табло не отразился бы. Затем была атака немцев, по ходу которой мяч прошел по уже опробованному маршруту. Вирц подавал в гущу событий, Хаверц пытался замкнуть кросс, но теперь Орландо Хиль был на месте.

До конца основного времени ничего существенного на поле не произошло. Ничего существенного долго не происходило и в дополнительное время. Но все-таки мяч оказался в парагвайских воротах: Джонатан Та открылся на дальней штанге во время углового и отправил его за спину Хилю. Однако вскоре VAR отменил взятие ворот, посчитав, что парагвайскому вратарю помешал Вальдемар Антон. Нагельсман негодовал — и тренера можно было понять: контакт немецкого защитника с голкипером казался незначительным, недостаточным для пересмотра эпизода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник сборной Германии Джонатан Та (4)

Фото: Pilar Olivares / Reuters Защитник сборной Германии Джонатан Та (4)

Фото: Pilar Olivares / Reuters

А вслед за скучноватым, если выкинуть аннулированный гол, дополнительным временем последовала серия пенальти. Она открылась выстрелом Кая Хаверца, который взял Орландо Хиль. Она продолжилась плохим ударом Ника Вольтемаде. И тремя точными ударами парагвайцев. Но южноамериканская сборная, очутившись на вытянутую руку от победы, принялась транжирить перевес. Антонио Салабрия не попал в рамку. Удар Фабиана Бальбуэны взял Мануэль Нойер. В серии одиннадцатиметровых вновь установился паритет. Но осознание собственной чудесной живучести немцев не вдохновило. Джонатан Та тут же запустил мяч на трибуны. А Хосе Канале отправил его под перекладину.

Сборная Парагвая обеспечила первую крупную сенсацию текущего первенства — вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Этой стадии она достигала в 1998 и 2002 годах, когда с нее play-off чемпионатов мира начинался. А в 2010 году в ЮАР парагвайской команде удалось протиснуться в четвертьфинал, обыграв — тоже по пенальти — японцев. Повторить успех будет сложно: вероятнее всего, следующим оппонентом подопечных Густаво Альфаро станет сборная Франции (ей, чтобы добраться до 1/8 финала, нужно совладать со шведами).

Роман Левищев