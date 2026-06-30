Греф назвал условия «взрывного скачка» российского рынка акций
Для «взрывного скачка» стоимости акций российских компаний необходимо смягчение денежно-кредитной политики и улучшение геополитической ситуации. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров.
Глава Сбербанка Герман Греф
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Наши акции — прокси на Россию. Если бы динамика наших акций зависела от наших финансовых результатов, мы были бы сейчас в космосе»,— убежден господин Греф. По его словам, российские публичные компании в целом недооценены.
Недооцененным счел Герман Греф и Сбербанк. «Все наши мультипликаторы: P/E (price to earnings, отношение рыночной стоимости к прибыли.—"Ъ") и так далее, они находятся на очень низком уровне. Наша капитализация — $100 млрд, чистая прибыль — $25 млрд, то есть чистая прибыль к капитализации — четыре. Так не бывает»,— уточнил глава кредитной организации.
Российский рынок акций негативно отреагировал на решение Банка России снизить ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых. Индекс Мосбиржи на прошлой неделе обновил минимум с февраля 2023 года, составив 2224,42 пункта на торгах 25 июня. На следующий день индекс гособлигаций торговой площадки (RGBI) снижался до 113,35 пункта впервые за восемь месяцев. Акции «Газпрома» торговались на уровне кризисного 2008 года (ниже 100 руб. за штуку), а котировки «Роснефти» откатились к значениям октября 2022 года.
Многие эксперты соглашаются с Германом Грефом в том, что российский рынок акций недооценен, а его рост зависит от улучшения геополитической ситуации и потенциального смягчения денежно-кредитной политики Банка России. По мнению специалистов УК "Альфа-Капитал", в случае геополитической разрядки возможен бурный рост российских акций, что сделает инвестиции в локальные инструменты особенно привлекательными. Однако геополитические изменения всё ещё остаются первостепенным фактором роста для рынка, что подтверждают аналитики. На российский рынок акций наряду с геополитикой также влияют уровень ключевой ставки ЦБ, цены на сырье и курс рубля.
Жесткая денежно-кредитная политика Банка России, направленная на борьбу с инфляцией, приводит к тому, что фондовый рынок остаётся под давлением. Высокие процентные ставки по депозитам и облигациям делают их более привлекательными для инвесторов по сравнению с акциями, особенно когда отсутствует сильный рост на фондовом рынке. Пока доходности безрисковых активов выше дивидендных доходностей акций надежных компаний, банки, страховые и пенсионные фонды будут воздерживаться от крупных операций с акциями. Из-за этого до 75% объемов торгов приходится на розничных инвесторов, склонных к эмоциональным решениям, что делает рынок более волатильным. Тем не менее некоторые инвесторы ожидают, что снижение ключевой ставки ЦБ может начаться быстрее, чем предполагается.