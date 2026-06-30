Греф назвал условия «взрывного скачка» российского рынка акций

Для «взрывного скачка» стоимости акций российских компаний необходимо смягчение денежно-кредитной политики и улучшение геополитической ситуации. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Сбербанка Герман Греф

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава Сбербанка Герман Греф

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Наши акции — прокси на Россию. Если бы динамика наших акций зависела от наших финансовых результатов, мы были бы сейчас в космосе»,— убежден господин Греф. По его словам, российские публичные компании в целом недооценены.

Недооцененным счел Герман Греф и Сбербанк. «Все наши мультипликаторы: P/E (price to earnings, отношение рыночной стоимости к прибыли.—"Ъ") и так далее, они находятся на очень низком уровне. Наша капитализация — $100 млрд, чистая прибыль — $25 млрд, то есть чистая прибыль к капитализации — четыре. Так не бывает»,— уточнил глава кредитной организации.

Российский рынок акций негативно отреагировал на решение Банка России снизить ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых. Индекс Мосбиржи на прошлой неделе обновил минимум с февраля 2023 года, составив 2224,42 пункта на торгах 25 июня. На следующий день индекс гособлигаций торговой площадки (RGBI) снижался до 113,35 пункта впервые за восемь месяцев. Акции «Газпрома» торговались на уровне кризисного 2008 года (ниже 100 руб. за штуку), а котировки «Роснефти» откатились к значениям октября 2022 года.