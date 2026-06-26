Индекс гособлигаций Мосбиржи упал ниже 114 пунктов впервые за восемь месяцев

Составлено ИИ-Ассистентъ

Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) является ключевым индикатором рынка российского государственного долга. Он отражает динамику и стоимость портфеля российских гособлигаций, включает ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более года и рассчитывается в режиме реального времени.

Динамика RGBI во многом зависит от политики Банка России. На протяжении 2025 года отмечалась значительная волатильность: в марте индекс достигал максимумов с мая 2024 года, превышая 113 пунктов; в августе поднимался выше 121 пункта, что стало максимумом за полтора года; а в июне того же года превышал 114 пунктов впервые с апреля 2024 года. Эти колебания демонстрируют чувствительность рынка госдолга к решениям регулятора.

Снижение ключевой ставки Банком России обычно рассматривается как драйвер для умеренного роста рынка акций и оказывает влияние на рынок облигаций. Например, в 2025 году Индекс Мосбиржи неоднократно реагировал на решения ЦБ о ключевой ставке: после снижения ставки ЦБ до 20% в июне 2025 года Индекс Мосбиржи резко рос, а снижение ставки с 16,5% до 16% в декабре того же года сопровождалось падением рынка акций. Однако доходности гособлигаций также могут расти при сохранении ставки ЦБ на высоком уровне, что говорит о неопределенности участников рынка относительно сроков смягчения денежно-кредитной политики.