Индекс гособлигаций Мосбиржи упал ниже 114 пунктов впервые за восемь месяцев
Индекс гособлигаций Московской биржи (MOEX: MOEX) (MOEX: MOEX) (Russian Government Bond Index, RGBI) к 11:40 снизился на 0,83% — до 113,35 пункта. В последний раз показатель опускался ниже 114 пунктов 16 октября 2025 года.
RGBI, или индекс гособлигаций, — основной индикатор рынка российского госдолга. Он включает ликвидные облигации федерального займа с дюрацией (сроком возврата инвестиций) более года. Рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен.
Динамика на российском рынке акций началась на прошлой неделе после решения Банка России снизить ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Индекс Мосбиржи накануне обновил минимум с февраля 2023 года.
Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) является ключевым индикатором рынка российского государственного долга. Он отражает динамику и стоимость портфеля российских гособлигаций, включает ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более года и рассчитывается в режиме реального времени.
Динамика RGBI во многом зависит от политики Банка России. На протяжении 2025 года отмечалась значительная волатильность: в марте индекс достигал максимумов с мая 2024 года, превышая 113 пунктов; в августе поднимался выше 121 пункта, что стало максимумом за полтора года; а в июне того же года превышал 114 пунктов впервые с апреля 2024 года. Эти колебания демонстрируют чувствительность рынка госдолга к решениям регулятора.
Снижение ключевой ставки Банком России обычно рассматривается как драйвер для умеренного роста рынка акций и оказывает влияние на рынок облигаций. Например, в 2025 году Индекс Мосбиржи неоднократно реагировал на решения ЦБ о ключевой ставке: после снижения ставки ЦБ до 20% в июне 2025 года Индекс Мосбиржи резко рос, а снижение ставки с 16,5% до 16% в декабре того же года сопровождалось падением рынка акций. Однако доходности гособлигаций также могут расти при сохранении ставки ЦБ на высоком уровне, что говорит о неопределенности участников рынка относительно сроков смягчения денежно-кредитной политики.