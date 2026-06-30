Приангарье из-за дефицита топлива сокращает речные рейсы и повышает цены на билеты

В связи с дефицитом топлива и ростом его стоимости АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» (ВСРП) вынуждено оптимизировать маршрутную сеть в Иркутской области. Предприятие сокращает количество регулярных и экскурсионных речных рейсов. При этом приоритет в обеспечении топливом будет отдан социально значимым направлениям: субсидируемым перевозкам и паромным переправам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Для сохранения транспортной доступности ВСРП также индексирует стоимость проезда на оставшихся маршрутах. «В текущих условиях объемы топлива, доступные для распределения, приоритетно направляются на выполнение социально значимых транспортных обязательств АО «ВСРП» с сокращением регулярных и экскурсионных маршрутов»,— говорится на сайте организации.

Пассажирам, чьи рейсы были отменены, предлагается на выбор вернуть полную стоимость билета или перенести поездку на другую дату.

Ситуация с топливом в Иркутской области остается напряженной. 28 июня губернатор региона Игорь Кобзев из-за дефицита топлива ввел режим повышенной готовности. Особый правовой режим призван не допустить в регионе чрезвычайной ситуации. В то же время полиция Иркутска сообщила о пресечении четырех случаев нелегальной торговли бензином по завышенным ценам.

«Восточно-Сибирское речное пароходство» — крупнейшая судоходная компания Восточной Сибири. Флот компании насчитывает около 200 единиц судов, плавучих кранов, барж. Предприятие ежегодно перевозит около 600 тыс. пассажиров и 2 млн т грузов, обслуживая 17 регулярных маршрутов.

Лолита Белова