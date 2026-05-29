СД «РусГидро» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023-2025 годы

Совет директоров ПАО «РусГидро» (MOEX: HYDR) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023-2025 годы. Об этом говорится в сообщении компании на ленте раскрытия информации. Распределенную прибыль планируется направить на развитие.

Годовое собрание акционеров компании пройдет 30 июня 2026 года в Красноярске. Список лиц, имеющих право на участие, сформируют к 5 июня. Последний раз «РусГидро» выплачивала дивиденды по итогам 2022 года.

Как говорил замминистра энергетики Евгений Грабчак, компания не будет платить дивиденды до тех пор, пока не стабилизируется ее финансово-экономическое состояние. Возможным сроком возобновления выплат он называл 2030 год.

В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин предварительно одобрил мораторий на выплату дивидендов компании и продление дальневосточной надбавки до 2035 — половину от нее направят на инвестиции «РусГидро». Совокупный эффект от таких мер к 2030 году оценивают в 450 млрд руб.