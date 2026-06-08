«РусГидро» направит прибыль за 2023-2029 годы на инвестиции

Правительство России решило направить всю прибыль ПАО «РусГидро» (MOEX: HYDR) за 2023-2029 годы на инвестиционную программу. Это следует из проекта годового отчета компании.

Согласно документу, инвестиционная программа «РусГидро» в 2026 году должна вырасти до 390 млрд руб. — на 16% по сравнению с 2025-м. По прогнозам, EBITDA компании вырастет вдвое к 2030-2035 годам. Увеличение показателя возможно из-за завершения крупных строек и выхода на рыночные тарифы.

Кроме того, в 2026-2027 годах «РусГидро» сфокусирует деятельность на территории Дальнего Востока, передает «Интерфакс». Компания станет ключевым исполнителем проектов по строительству ГЭС. Она ожидает полного отказа от угольной генерации в нескольких регионах Дальнего Востока и получения статуса крупнейшего производителя зеленой энергии в России.

В конце мая совет директоров «РусГидро» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год. По словам замминистра энергетики Евгения Грабчака, компания откажется от выплат до тех пор, пока не стабилизируется ее финансово-экономическое состояние. Возможным сроком возобновления выплат он называл 2030 год.