Участник СВО назначен заместителем министра в Республике Алтай

Глава Республики Алтай Андрей Турчак назначил ветерана СВО Кирилла Шнаркулова заместителем министра молодежной политики и спорта. О своем указе он сообщил на заседании правительства региона 30 июня.

«В новой должности будет курировать вопросы военно-патриотического воспитания молодежи и развитие адаптивного спорта в республике»,— рассказал глава региона о круге обязанностей замминистра.

Кирилл Шнаркулов — кавалер трех орденов Мужества. Получил серьезное ранение в ходе СВО. В Горном Алтае проходит обучение по республиканской программе переподготовки кадров «Герои Алтая».

В настоящее время пост министра занимает также участник СВО, выпускник президентской кадровой программы «Время героев» Александр Суразов. Он является кандидатом от «Единой России» на выборах в Госдуму РФ и в случае победы получит депутатский мандат.

Валерий Лавский