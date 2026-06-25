На задержанном Францией танкере Deliver нет россиян

По предварительным данным, россиян среди членов экипажа задержанного Францией танкера Deliver нет, сообщили в посольстве России во Франции. Судно задержали 23 июня у берегов Сицилии. Власти Франции обвинили экипаж в нарушении морского права.

«Действия французских ВМС, захвативших следовавший под флагом Камеруна в открытом море танкер Deliver, являются незаконными и недопустимыми с точки зрения международного права. Речь идет об очередном факте пиратства»,— сказали в посольстве ТАСС. В диппредставительстве добавили, что французские власти не уведомляли посольство о задержании судна.

Согласно данным сервиса VesselFinder, судно следовало из порта Приморск в Сингапур под флагом Камеруна. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что танкер принадлежит «теневому флоту» России.