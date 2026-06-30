Число арестованных по делу об убийстве омского студента достигло шести
Куйбышевский райсуд Омска заключил под стражу еще двух фигурантов дела об убийстве студента. Об этом сообщила 30 июня областная прокуратура. Накануне четырех подозреваемых по этому делу уже поместили в СИЗО.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По версии следствия, 20 июня четверо молодых людей и две девушки связали 20-летнему омичу скотчем руки и ноги. Злоумышленники перенесли его к заброшенному зданию на ул. 10 лет Октября, где зарезали жертву. По данным надзорного ведомства, тело погибшего они обмотали мусорными мешками и спрятали в яме.
Всем задержанным вменяют в вину убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ).