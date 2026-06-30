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Князь Монако Альбер II осудил первый в истории страны теракт

Князь Монако Альбер II осудил первый в истории страны теракт. Это следует из официального заявления Княжеского дворца Монако в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Князь Монако Альбер II

Князь Монако Альбер II

Фото: Jakub Porzycki / Reuters

Князь Монако Альбер II

Фото: Jakub Porzycki / Reuters

«Взрыв, произошедший в Монако, стал потрясением для всего монегасского сообщества»,— сказал Альбер II. Политик также отметил «выдающуюся работу» сил общественной безопасности и выразил соболезнования пострадавшим, их близким и местным жителям, которых затронул теракт. Он добавил, что по распоряжению правительства мобилизованы все профильные государственные службы, которые взаимодействуют с властями Франции.

Взрыв в Монако случился 29 июня около 21:15 по местному времени (22:15 мск). Как уточняют власти, пострадали три человека — двое взрослых и ребенок. Государственный министр Монако Кристоф Мирман назвал инцидент терактом и первым подобным случаем в истории княжества.

Как сообщал со ссылкой на источник французский телеканал BFMTV, при взрыве ранен украинский олигарх Вадим Ермолаев. Также могли пострадать его жена и ребенок. Правительство княжества уточняло, что при теракте взорвалась заминированная посылка.

Фотогалерея

Теракт в Монако

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Полицейская машина рядом с местом взрыва

Полицейская машина рядом с местом взрыва

Фото: Manon Cruz / Reuters

Поврежденное в результате взрыва окно

Поврежденное в результате взрыва окно

Фото: Manon Cruz / Reuters

Место взрыва

Место взрыва

Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Фото: Clement Lanot / AP

Фото: Manon Cruz / Reuters

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Полицейская машина рядом с местом взрыва

Фото: Manon Cruz / Reuters

Поврежденное в результате взрыва окно

Фото: Manon Cruz / Reuters

Место взрыва

Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Фото: Clement Lanot / AP

Фото: Manon Cruz / Reuters

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