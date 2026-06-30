При теракте в Монако взорвалась заминированная посылка
Теракт в Монако произошел из-за взрыва заминированной посылки. Об этом сообщает правительство княжества в соцсети X.
Фото: Alexandre Dimou / Reuters
«В княжестве недалеко от площади де Мюлен раздался мощный взрыв, вызванный взрывным устройством, которое было спрятано в посылке»,— указано в заявлении.
Взрыв в Монако случился 29 июня примерно в 21:15 по местному времени (22:15 мск). Как уточняют власти, пострадали три человека — двое взрослых и ребенок. Государственный министр Монако Кристоф Мирман назвал инцидент терактом и первым подобным случаем в истории княжества.
Французский телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на источники, что при взрыве ранен украинский олигарх Вадим Ермолаев. Также могли пострадать его жена и ребенок.
Власти Монако расценили взрыв как первый теракт в истории княжества. Пострадавшие при взрыве, в том числе украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница и подросток, находились в критическом или тяжелом состоянии. Некоторые источники отмечают, что они могли быть членами одной семьи и иметь украинское гражданство, есть также предположения о наличии среди пострадавших граждан России.