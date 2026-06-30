При теракте в Монако взорвалась заминированная посылка

Теракт в Монако произошел из-за взрыва заминированной посылки. Об этом сообщает правительство княжества в соцсети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexandre Dimou / Reuters Фото: Alexandre Dimou / Reuters

«В княжестве недалеко от площади де Мюлен раздался мощный взрыв, вызванный взрывным устройством, которое было спрятано в посылке»,— указано в заявлении.

Взрыв в Монако случился 29 июня примерно в 21:15 по местному времени (22:15 мск). Как уточняют власти, пострадали три человека — двое взрослых и ребенок. Государственный министр Монако Кристоф Мирман назвал инцидент терактом и первым подобным случаем в истории княжества.

Французский телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на источники, что при взрыве ранен украинский олигарх Вадим Ермолаев. Также могли пострадать его жена и ребенок.