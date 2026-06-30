Число умерших от Эболы в ДР Конго превысило 370 человек

Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго превысило 1,3 тыс. Погибли 377 пациентов. Об этом сообщило министерство коммуникаций страны в X.

Еще 180 человек выздоровели, 615 пациентов остаются под наблюдением. По данным министерства, уровень летальности заболевания достигает 28,8%. Медикам удается отследить до 81% контактов заболевших. Эпидемия все еще сосредоточена в провинциях Итури, Северное Киву и Южное Киву, отмечают в ведомстве.

В министерстве призвали соблюдать меры профилактики, не распространять непроверенную информацию и немедленно обращаться в центры здравоохранения при появлении симптомов.

О вспышке лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде стало известно в начале мая. Власти Конго объясняли, что рост заболеваемости вызван штаммом Бундибугио, вакцин и лекарств от которого пока нет. Ситуация осложняется вооруженным конфликтом в стране. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По ее оценке, на создание вакцины может уйти шесть-девять месяцев.