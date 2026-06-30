Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Кемеровский суд арестовал подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

Центральный райсуд Кемерова избрал меру пресечения мужчине, подозреваемому в убийстве 12-летней девочки. Его поместили в СИЗО до 27 августа, сообщил объединенный пресс-центр судов региона.

Фото: Центральный районный суд г. Кемерово

Фото: Центральный районный суд г. Кемерово

25 июня стало известно о пропаже школьницы в Кемерове. Спустя три дня она была найдена с признаками насильственной смерти. Подозреваемым оказался ранее судимый 55-летний местный житель.

По данным следственного управления СКР по Кемеровской области, злоумышленник изнасиловал 12-летнюю девочку, после чего, чтобы скрыть следы преступления, убил ее. Фигуранту дела инкриминируют убийство (ст. 105 УК РФ).

Александра Стрелкова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд