Кемеровский суд арестовал подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

Центральный райсуд Кемерова избрал меру пресечения мужчине, подозреваемому в убийстве 12-летней девочки. Его поместили в СИЗО до 27 августа, сообщил объединенный пресс-центр судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центральный районный суд г. Кемерово Фото: Центральный районный суд г. Кемерово

25 июня стало известно о пропаже школьницы в Кемерове. Спустя три дня она была найдена с признаками насильственной смерти. Подозреваемым оказался ранее судимый 55-летний местный житель.

По данным следственного управления СКР по Кемеровской области, злоумышленник изнасиловал 12-летнюю девочку, после чего, чтобы скрыть следы преступления, убил ее. Фигуранту дела инкриминируют убийство (ст. 105 УК РФ).

Александра Стрелкова