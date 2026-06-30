Незаконно осужденный на 14 лет за убийство вице-мэра Новосибирска реабилитирован

Как стало известно «Ъ-Сибирь», бывший военнослужащий Александр Каталицкий, незаконно осужденный за убийство вице-мэра Новосибирска Игоря Белякова, реабилитирован. Новосибирский областной суд, который отправил его в колонию, теперь рассмотрит вопрос о возмещении вреда, сообщили источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Каталицкий обвинявшийся по делу об убийстве вице-мэра Новосибирска Игоря Белякова

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Александр Каталицкий обвинявшийся по делу об убийстве вице-мэра Новосибирска Игоря Белякова

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», в январе 2026 года Верховный суд (ВС) России, удовлетворив заключение прокуратуры, отменил приговор Новосибирского областного суда по делу об убийстве вице-мэра Новосибирска Игоря Белякова, совершенном в 2001 году.

25 мая 2006 года за это преступление был осужден бывший военный Александр Каталицкий, которого следствие, как оказалось, ошибочно считало исполнителем убийства. По ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму) ему дали 14 лет колонии. Кассационным определением ВС от 6 сентября 2006 года приговор в отношении Александра Каталицкого был оставлен без изменения. «После вступления приговора в законную силу появились сведения о совершении преступления иными лицами и возможной непричастности к нему осужденного, что стало основанием для переоценки доказательств, положенных в основу приговора. Судебная коллегия по уголовным делам ВС пришла к выводу о том, что приговор и кассационное определение подлежат отмене ввиду новых обстоятельств, которые не могли быть учтены ранее и были установлены в ходе расследования»,— сообщили в ВС.

Теперь в причастности к убийству чиновника обвинят новосибирского бизнесмена Александра Трунова, отбывающего 22-летний срок за создание преступного сообщества и другие тяжкие преступления, и трех бывших участников его банды. Вице-мэра, как сочло следствие, устранили из личной неприязни. Чиновник, который занимался реформированием муниципального предприятия «Вещевой рынок» (самая крупная в Сибири барахолка), якобы обещал «труновским» ввести в состав акционеров созданного АО их представителя, однако своего слова не сдержал.

Вице-мэра застрелили 7 августа 2001 года. Рано утром чиновник выехал на служебной «Волге» из своего загородного коттеджа в городскую администрацию. Когда на узком участке трассы служебная «Волга» сбросила скорость, киллер изрешетил ее из автомата. От полученных ранений замглавы города, находившийся на переднем пассажирском сиденье, погиб на месте. Его водитель выполз из машины и спрятался.

Илья Николаев