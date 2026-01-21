Верховный суд отменил приговор по делу об убийстве вице-мэра Новосибирска

Сегодня Верховный суд (ВС) России, удовлетворив заключение прокуратуры, отменил приговор Новосибирского областного суда по делу об убийстве вице-мэра Новосибирска Игоря Белякова, совершенном в 2001 году. Об этом рассказали в ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

25 мая 2006 года за это преступление был осужден бывший военнослужащий Александр Каталицкий, которого следствие, как оказалось, ошибочно, считало исполнителем убийства: по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму) ему дали 14 лет колонии строгого режима. Кассационным определением Верховного суда от 6 сентября 2006 года приговор в отношении Александра Каталицкого был оставлен без изменения. «После вступления приговора в законную силу появились сведения о совершении преступления иными лицами и возможной непричастности к нему осужденного, что стало основанием для переоценки доказательств, положенных в основу приговора.Судебная коллегия по уголовным делам ВС пришла к выводу о том, что приговор и кассационное определение подлежат отмене ввиду новых обстоятельств, которые не могли быть учтены ранее и были установлены в ходе расследования», — сообщили сегодня в ВС.

По информации источников, сейчас в причастности к убийству чиновника подозреваются четверо участников одной из преступных группировок Новосибирска.

Вице-мэра Игоря Белякова застрелили 7 августа 2001 года. Рано утром вице-мэр выехал на служебной «Волге» из своего загородного коттеджа в городскую администрацию. На узком участке трассы служебная «Волга» сбросила скорость, и выбежавший из леса киллер дал автоматную очередь по машине. Когда автомобиль остановился, преступник подошел к раненому в бок чиновнику и произвел контрольный выстрел в голову. Дело получило большой общественный резонанс. Ход расследования взял под личный контроль тогдашний глава МВД Борис Грызлов.

В 2005 году силовики задержали участника второй чеченской кампании Александра Каталицкого. В материалах дела тогда указывалось, что он якобы «принял от неустановленного следствием лица предложение за четверть миллиона рублей устранить вице–мэра Игоря Белякова». Сначала задержанный дал признательные показания, но затем отказался от них, отметив, что явку с повинной написал под страхом угроз со стороны оперативных работников.

Илья Николаев