Единороссы получили команду по местам

В партсписке «Единой России» (ЕР) кандидаты в депутаты Госдумы РФ от десяти сибирских субъектов федерации сведены в шесть региональных групп. Каждую из них возглавляют губернаторы. По мнению экспертов, не всем известным единороссам, включенным в эти группы, гарантирован мандат по итогам голосования. Например, первому заместителю председателя думского комитета по молодежной политике Михаилу Киселеву и вице-спикеру нижней палаты Федерального собрания Шолбану Кара-оолу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Не все места в региональных группах гарантируют известным кандидатам мандаты депутатов Госдумы РФ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Не все места в региональных группах гарантируют известным кандидатам мандаты депутатов Госдумы РФ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Съезд ЕР, состоявшийся в Москве 28 июня, утвердил список кандидатов от партии на предстоящих в сентябре выборах депутатов Госдумы РФ. Напомним, 225 депутатов нижней палаты Федерального собрания избираются в одномандатных округах, еще 225 — по партсписку. Согласно решению съезда, кандидаты от Сибири в партсписке сведены в шесть региональных групп.

Структура групп по сравнению с предыдущей кампанией изменилась немного. В 2021 году в одну региональную группу вошли кандидаты от Томской и Кемеровской областей. На этот раз каждый из этих регионов представлен отдельной группой. Группу №4 в Кузбассе возглавил губернатор Илья Середюк, №5 в Томской области — его коллега Владимир Мазур. На первых строчках в остальных сибирских региональных группах также находятся главы субъектов федерации. В их числе Игорь Кобзев (№2, Иркутская область), красноярский губернатор Михаил Котюков (№3; Красноярский край, республики Хакасия и Тыва), глава Алтайского края Виктор Томенко (№6, Алтайский край и Республика Алтай), а также новосибирский губернатор Андрей Травников (№7, Новосибирская и Омская области). Глава Омской области Виталий Хоценко занял вторую строчку в группе №7.

По оценке сибирских экспертов, не все включенные в региональные группы известные единороссы гарантированно получат депутатские мандаты. По мнению красноярского политолога Александра Чернявского, от группы №3, скорее всего, в Госдуму пройдут два кандидата (как и в 2021 году). С учетом того, что господин Котюков с большой долей вероятности откажется от депутатского кресла, их получат действующий депутат Наталья Каптелинина из Красноярского края и не принимавший участие в предварительном голосовании ЕР Николай Шульгинов, который ранее избирался от Хакасского одномандатного округа. Вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол же находится на четвертой строчке в группе, и для попадания в Госдуму ему необходимо, чтобы группа получила три мандата.

«Три — если ЕР очень хорошо поработает. Но с учетом “красной” Хакасии и серьезного уровня протестных настроений в Красноярском крае придется сильно постараться»,— заметил господин Чернявский.

Даже при очень удачном для ЕР результате голосования находящийся на пятой строчке в этой группе мэр Абакана Алексей Лемин не перейдет в Госдуму, уверен политолог Михаил Верхотуров. «Его позиции как градоначальника в столице Хакасии прочны, как и общественно-политическое влияние в республике. Поэтому, если и рассматривать логичный путь для развития карьеры Лемина, то это не Госдума, а исполнительные органы власти. В Госдуму он идет как один из лидеров партии в регионе и безусловный лидер общественного мнения»,— сказал господин Верхотуров «Ъ-Сибирь».

Томский электоральный эксперт Анна Юдина не исключает, что «в текущей конфигурации территориальных групп» никто из группы №5 не сможет пробиться в Госдуму. На второй строчке после Владимира Мазура находится первый заместитель председателя думского комитета по молодежной политике Михаил Киселев. За ним — не участвовавший в праймериз ректор Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Виктор Рулевский.

«Исходя из того, что группа по численности очень маленькая, а мандаты распределяются по абсолютному количеству поданных голосов, в самом лучшем случае алтайские единороссы получат два места»,— рассказал о перспективах региональной группы №6 политолог Константин Лукин.

По его мнению, в этом случае один мандат получит занимающий вторую строчку действующий депутат Госдумы Владимир Шаманов, а судьбу второго «будет решать партия». На третьей строчке находится гендиректор «Барнаульского завода АТИ» Артем Шамков. Но он также баллотируется в депутаты законодательного собрания Алтайского края. В случае его отказа от думского мандата, а также отказов мэра Горно-Алтайска Ольги Сафроновой и спикера краевого заксобрания Александра Романенко (четвертая и пятая позиции в группе), шанс попасть в российский парламент появится у Ильнура Ударцева — председателя райсовета Майминского района Республики Алтай.

В 2021 году новосибирско-омская группа кандидатов получила право на два мандата. Директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов считает, что таким будет результат и в сентябре 2026-го. В группе №7 вслед за Андреем Травниковым и Виталием Хоценко места заняли первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и член генсовета партии, участник СВО Владимир Сайбель. Если же группа получит право на третий мандат, то после вероятного отказа мэра Омска Сергея Шелеста (пятая строчка в группе) его сможет получить заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Михайлик.

Период, в течение которого политические партии проводят съезды и выдвигают своих кандидатов, завершится 11 июля.

Валерий Лавский