В Красноярском крае найдено тело пропавшей во время сплава туристки

Спасатели нашли тело туристки, пропавшей вместе со своим сожителем во время сплава в Красноярском крае. О результате поисков сообщило главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Погибшая была найдена в реке Агул на территории Ирбейско-Саянского муниципального округа. Поиски второго участника сплава продолжаются. Ведомством организована проверка.

По предварительным данным, 19 июня пара отправилась на сплав по реке Агул на двух лодках. В одной из них находились сами туристы, в другую они сложили свои вещи. Красноярцы должны были вернуться 26 июня, однако так и не вышли на связь. Накануне в главном управлении МВД по Красноярскому краю сообщили о том, что были найдены лодки туристов и разбросанные вещи.

Александра Стрелкова