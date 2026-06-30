Постпредство России: Украина ударами по ЗАЭС шантажирует угрозой ядерной катастрофы
Ударами по Запорожской АЭС (ЗАЭС) Украина пытается шантажировать регион угрозой ядерной катастрофы, заявила и.о. постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.
«Серьезно озабочены резкой активизацией террористических атак в отношении Запорожской АЭС и города-спутника Энергодара. Нет никаких сомнений в том, что эти атаки призваны дестабилизировать работу крупнейшего ядерного объекта Европы и являются очередной попыткой Киева шантажировать регион угрозой ядерной катастрофы»,— сказала она на заседании Совбеза ООН (цитата по ТАСС).
На прошлой неделе Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС — остался обесточен после атак ВСУ. 26 июня мэр города Максим Пухов сообщил об атаке на промышленную зону, было повреждено оборудование, закупленное для восстановления подачи электричества. В начале июня электроснабжение в Энергодаре работало только в режиме веерных подключений.
Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, Россия контролирует ее с марта 2022 года. С того года все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова».
Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, находится под контролем России с марта 2022 года. Ранее она постоянно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ, что приводило к периодическим отключениям внешнего электроснабжения. МАГАТЭ неоднократно выражало обеспокоенность ситуацией вокруг станции, называя её крайне хрупкой и нестабильной. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС остаётся тревожной из-за продолжающейся военной активности.
В связи с атаками на ЗАЭС и город Энергодар, представители «Росатома» и МИД РФ неоднократно призывали МАГАТЭ и международное сообщество дать оценку действиям Украины. При этом МАГАТЭ, как правило, воздерживается от указания виновников обстрелов, что вызывает критику со стороны России. Алексей Лихачев, глава «Росатома», заявлял о росте агрессивности ВСУ по отношению к ЗАЭС и её персоналу, фиксируя увеличение количества беспилотников и ударов по инфраструктуре.