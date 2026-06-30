Постпредство России при ООН назвало ультиматум Киева Минску «дешевым шантажом»
И.о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева назвала слова президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии «дешевым шантажом» с целью втянуть Минск в конфликт.
«Через несколько дней после трагедии Зеленский позволил себе хамский агрессивный ультиматум в адрес Минска... Коллеги, это уж даже не мегафонная дипломатия, а дешевый шантаж с целью втянуть суверенное государство, Республику Беларусь, в противостояние»,— сказала госпожа Евстигнеева на заседании Совбеза ООН (запись опубликована на сайте ООН).
17 июня под удар ВСУ попал автобус, в котором находилась детская футбольная команда из белорусского Гомеля.
19 июня Владимир Зеленский заявил, что дает властям Белоруссии неделю на демонтаж совместных с Россией ретрансляторов, обеспечивающих навигацию БПЛА на украинской границе. В случае отказа он пригрозил ударами по этим объектам. 24 июня президент Украины объявил, что ретрансляторы были отключены.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ультиматум в огород соседа».
Заявление и.о. постпреда России при ООН Анны Евстигнеевой о «дешевом шантаже» Киева в адрес Минска прозвучало на фоне заседания Совбеза ООН, посвященного атаке дрона на автобус с белорусскими детьми в Брянской области 17 июня. Это заседание было созвано по инициативе Белоруссии при поддержке России, которая также настаивает на международном расследовании инцидента. Российская сторона считает удар умышленным актом терроризма и причастными называет командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и начальника главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко.
Москва и ранее запрашивала заседания Совбеза ООН для обсуждения тем, связанных с российско-украинским конфликтом, включая поставки западного оружия Украине и атаки на российские территории. Такие действия России являются частью её дипломатической стратегии на площадке ООН, где она как постоянный член Совбеза с правом вето может инициировать дискуссии по важным для неё вопросам. Российские официальные лица неоднократно заявляли о необходимости мирного урегулирования конфликта через дипломатию, но отмечают, что пока не видят реалистичных решений, учитывающих её интересы.
Ранее в марте 2025 года вступил в силу договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности по Союзному государству, предусматривающий взаимную поддержку в случае угроз. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва окажет помощь Минску в случае угрозы со стороны Украины, а также не исключал применения ядерного оружия в случае агрессии, создающей критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности любой из сторон. Это подчеркивает тесные связи между Россией и Белоруссией и потенциальные последствия для региона, включая возможную эскалацию.