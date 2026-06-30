Постпредство России при ООН назвало ультиматум Киева Минску «дешевым шантажом»

И.о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева назвала слова президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии «дешевым шантажом» с целью втянуть Минск в конфликт.

«Через несколько дней после трагедии Зеленский позволил себе хамский агрессивный ультиматум в адрес Минска... Коллеги, это уж даже не мегафонная дипломатия, а дешевый шантаж с целью втянуть суверенное государство, Республику Беларусь, в противостояние»,— сказала госпожа Евстигнеева на заседании Совбеза ООН (запись опубликована на сайте ООН).

17 июня под удар ВСУ попал автобус, в котором находилась детская футбольная команда из белорусского Гомеля.

19 июня Владимир Зеленский заявил, что дает властям Белоруссии неделю на демонтаж совместных с Россией ретрансляторов, обеспечивающих навигацию БПЛА на украинской границе. В случае отказа он пригрозил ударами по этим объектам. 24 июня президент Украины объявил, что ретрансляторы были отключены.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ультиматум в огород соседа».