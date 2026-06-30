Камни вырастили отсрочку

Ювелирам удалось смягчить позицию властей относительно выращенных бриллиантов. Изделия, поступившие в оборот до 1 сентября 2026 года, можно будет продавать по старым правилам. Ювелиры могут формировать товарные запасы в том числе за счет импорта продукции с искусственными вставками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ювелирные изделия с искусственными камнями, введенные в оборот до 1 сентября 2026 года, смогут продаваться по старым правилам, без смены бирок. Об этом говорится в сообщении Ассоциации ювелиров по итогам совещания Минфина с представителями бизнеса, состоявшегося 26 июня. В организации уточнили, что достигнутые договоренности будут закреплены в разъясняющих документах к постановлению правительства. В Минфине “Ъ” также говорят о подготовке разъяснений.

Искусственные бриллианты — выращенные в лаборатории камни, идентичные по своему составу натуральным. Их доля на рынке остается сравнительно небольшой. В 2025 году мировой оборот выращенных бриллиантов, по оценке Ассоциации ювелиров, составил $29,5 млрд. Это 21% от глобального рынка бриллиантов. В зависимости от страны их доля в структуре продаж варьируется в диапазоне 10–22%. Продукция востребована за счет более низкой цены: выращенные бриллианты на 80–90% дешевле натуральных.

В начале июня стало известно о планах властей ввести законодательные ограничения для продукции. Согласно постановлению правительства, с 1 сентября 2026 года выращенные камни нельзя будет называть бриллиантами. Для них появится отдельное наименование — «ограненный синтетический алмаз». К продукции нельзя будет применять категории природных камней, например, измерять вес в каратах, использовать иные качественно-цветовые характеристики и такие слова, как «драгоценный» или «экологичный». Схожие требования будут действовать для сапфиров, рубинов, изумрудов, александритов (см. “Ъ” от 10 июня).

В Минфине “Ъ” ранее поясняли, что новые правила направлены на повышение прозрачности ювелирной витрины и защиту потребителя. Подлинность, природная редкость, уникальность принципиально отличают природный бриллиант от продуктов промышленного массового производства, пытающихся его скопировать, убеждены в министерстве.

Позиция властей вызвала полемику среди представителей ювелирного сообщества, не участвующих в обсуждении регулирования. В середине июня сети обратились в Минфин с просьбой разъяснить новый порядок. Ключевым вопросом оставалась как раз возможность реализовать введенную до 1 сентября 2026 года в оборот продукцию. Смена бирок предполагала дополнительные расходы: процедура потребовала бы отзыва продукции из всех каналов продаж, внесение изменений в учетные записи ГИИС ДМДК, а затем возврат продукции в реализацию (см. “Ъ” от 18 июня).

493,3 миллиарда рублей составил оборот ювелирной розницы в России в 2025 году, по данным Sokolov.

В Ассоциации ювелиров предполагают, что вымывание товарных остатков изделий с выращенными бриллиантами произойдет за год. CEO Sokolov Николай Поляков замечает, что для отрасли имеет значение формализация достигнутых договоренностей.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров не исключает, что до 1 сентября ювелиры смогут сформировать товарные запасы для реализации продукции по старым правилам. Они едва ли существенно нарастят производство, но могут увеличить импорт, считает он. Эксперт поясняет, что это обычная практика переходного периода. Так, например, алкогольные компании, как правило, увеличивают объемы выпуска продукции перед повышением акцизов. Существенные риски искусственного наращивания объемов ввода ювелирной продукции участниками рынка не предусматриваются, говорят в Минфине.

Николай Поляков замечает, что для ювелиров имеет значение и снятие напряженности по другим вопросам, которые пока обсуждаются. Закрепленное в постановлении требование не использовать привычное для потребителей слово «бриллиант» и указывать только вес в граммах противоречит международной практике и создает риски для отрасли, замечают в Ассоциации ювелиров. Сетям тяжело продвигать продукцию без понятной терминологии: потребители начнут путаться. Организация предлагает сохранить возможность использования привычных характеристик и слов. Такой подход сейчас применяется для других категорий — искусственной кожи, меха, жемчуга, констатируют в ассоциации. Вопросы терминологии планируется обсудить на заседании Торгово-промышленной палаты, уточнили в Минфине.

Александра Мерцалова, Виктория Колганова